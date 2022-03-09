Эксперты поделились мнением о том, сколько еще продлится война в Украине

22:16 08 Март Киев, Украина

После начала вторжения России прошло уже 12 дней. Начался 13-й. «Наши бойцы твердо держат оборону и начали контратаковать», - заявили военные эксперты, комментируя ситуацию. Тем не менее украинцев тревожит один, главный вопрос – «Когда же закончится война?» .

Необходимо прояснить, что неудавшийся блицкриг автоматически перевел “стремительное наступление” в статус затяжной войны. На 13-й день вторжения, линия фронта централизована и идет противостояния в конкретных местах, несмотря на ракетные удары и обстрелы артиллерии по всей территории страны.

Затяжная война – организованное вооруженное противостояние оккупантам. Определенных сроков таким действиям – нет.



"Война в Донбассе против российского агрессора, по праву считается затяжной и началась она еще в 2014 году. Тем не менее полномасштабное вторжение не может длиться так долго. По объективным причинам, у противника просто не хватит ресурсов для ведения такой войны на протяжении 8 лет. Более того, уже сейчас стало ясно, что благодаря западным санкциям, которые продолжают вводиться и действие которых, только-только начали ощущать на себе жители страны-агрессора, не дадут возможности России воевать даже один год", - уверяют специалисты.

Западные экономисты начали говорить, что 15 апреля у агрессора должен случиться дефолт. Резерв Центробанка за границей заморожен. Золото, если оно осталось в стране, никто не станет принимать в качестве оплаты. Агрессор также не может занимать деньги у МВФ (Международный валютный фонд). Поставки сырья и технологий из-за границы, необходимых для производства ракет, невозможны. Государство оказалось в полной изоляции.

Единственным большим минусом в данной ситуации является то, что действие экономических санкций слишком инертно, а жертвы среди украинцев растут с каждым часом. Поэтому война является самым ужасным, что может быть.

«Политические элиты Запада накинули петлю на шею врага и постепенно ее затягивают, а украинская армия не дает ему из нее вырваться. Вероятно, что война закончится не раньше середины апреля, как бы мы все не хотели, чтобы это случилось раньше. Однако, в этом случае Украину ждет окончательная победа и сброс вековых оков влияния РФ. Даже после войны, Европа и США не перестанут помогать нашей стране, что позволит в скором времени отстроить все то, что разрушил оккупант, не только наладить, но и улучшить экономику Украины. За неоправданную агрессию, развязанную войну и военные преступления, Россия будет расплачиваться очень долго», - уверены украинские политологи.