Эксперты отметили рост тюремного труда в российской экономике

12:32 28 октября Киев, Украина

Война привела к серьезным военным и экономическим потерям для агрессора. Кремль пытался смягчить эффект жестких западных санкций за счет сочетания несоблюдения потолка цен на нефть, уклонения от санкций через третьи стороны и высоких цен на сырье. Российская экономика сталкивается с серьезными структурными проблемами, включая нехватку квалифицированной рабочей силы. Это долгосрочная проблема для РФ, которая глубоко усугубляется ростом эмиграции и человеческими жертвами на фронте.

Чтобы решить проблему нехватки кадров на рабочих местах, Кремль начал использовать труд заключенных в некоторых отраслях экономики. Это не первый случай, когда Россия использует труд заключенных для объяснения растущей нехватки рабочей силы. Правозащитники впервые выразили серьезную обеспокоенность по этому поводу в статье 2013 года, в которой обсуждались ужасные условия принудительного, фактически рабского труда в РФ. Новая веха в интеграции труда заключенных с отечественной экономикой была достигнута в 2021 году, когда были спрогнозированы доходы в российский бюджет в период с 2021 по 2024 год. Тогда Федеральная служба исполнения наказаний РФ (ФСИН) резко предложила увеличение “использования труда заключенных в районах, где наблюдается явная нехватка иностранных мигрантов”. Министерство юстиции также предложило более активно использовать труд заключенных в стратегических инфраструктурных проектах в Арктике и Сибири. В частности, российские чиновники предложили вновь отправить зэков на БАМ (Байкало-Амурская магистраль), где к 2030 году планировалось завершить несколько крупных проектов, а из-за пандемии невозможно было привлечь достаточно количество квалифицированных специалистов или мигрантов. Несмотря на заверения Кремля, что труд заключенных будет “осуществлять в рамках правового поля”, даже человеку отдаленно знакомому с правовым полем РФ понятно, что это не так. Более чем вероятно, что в России возрождается ГУЛАГ.

Кроме рабского труда, в августе 2022 года Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» начала тестирование российского бизнеса на готовность к увеличению использования труда заключенных в своей работе. Согласно выводам бизнес готов взять на работу от 100 до 180 (тыс.) осужденных. «Деловая Россия» пришла к выводу, что труд заключенных можно более эффективно использовать в сферах строительства, сельского и лесного хозяйства, горнодобывающей промышленности и швейного производства.

Два крупных российских предприятия начали интегрировать труд заключенных в свою деятельность в 2023 году. Во-первых, в июне «АвтоВАЗ» обратился к ФСИН с просьбой предоставить “более тысячи осужденных для заполнения кадровых пробелов в своей рабочей силе”. Во-вторых, «Озон» и «Российские железные дороги» все больше полагаются на труд заключенных во время строительства Восточного полигона.

По данным на август 2023 года, российский бизнес трудоустроил более 26 тыс. осужденных. Общее количество за весь 2022 год составило 9,3 тыс.. При этом Кремль и руководство крупнейших госкорпораций, в том числе «Ростеха», заявляют, что осужденные не используются в производстве вооружения и военной техники. Однако другие источники оспаривают эти утверждения. По некоторым данным, на ноябрь 2022 года более 200 осужденных были задействованы в операциях на Уралвагонзаводе, российском машиностроительном предприятии, расположенном в Нижнем Тагиле и крупнейшем в мире производителе основных боевых танков. Аналогично, британская разведка сообщила, что принудительный труд заключенных в России активно используется при производстве оружия для войны против Украины.

Недавний всплеск использования принудительного труда заключенных в России - это не просто временная тенденция экономики агрессора. Если lang="ru-RU">Путину удастся пережить войну, использование труда заключенных в России станет на постоянные рельсы. Система ГУЛАГ выполняла роль “менеджера” в распределении зеков в наиболее опасные и прибыльные места советской экономики, включая работы на крупных инфраструктурных проектах. Продолжающаяся милитаризация российского общества и использование зэков государством, позволяют предположить, что агрессор продолжит пользоваться заключенными, а их численность будет становиться все выше, так как они представляют собой бесплатную рабочую силу для Кремля, которой можно распоряжаться как угодно.