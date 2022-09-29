Эксперты отметили новый виток шантажа от россии

20:26 29 сентября Киев, Украина

20 сентября мир вновь сотрясли заявления из Кремля. С одной стороны, СМИ начали распространять информацию о возможной мобилизации в России, в другой, коллаборанты на временно оккупированных территориях заговорили о проведение “референдумов”. Несмотря на грозные, на первый взгляд, заявления, они говорят о катастрофе для оккупантов.

Одновременно с появлением сообщений о мобилизации заговорили кремлевские пропагандисты, Кадыров и Медведев. Все они говорили об этом, как о свершившемся факте. Одной из причин, послужила информация о принятии Госдумой РФ одновременно в трех чтениях дополнения в Уголовный Кодекс в отношении военнообязанных. Они увеличили тюремные сроки до 10-15 лет, за дезертирство, неисполнение приказа, отказ от принятия участия в боевых действиях, неявку в военкомат, уклонение от воинской службы и т.д

Та скорость, с которой приняли поправки в закон, дала основания медийным персонажам агрессора полагать, что в России “с завтрашнего дня” начнется мобилизация. Справедливости ради, необходимо отметить, что скрытая мобилизация проводится уже давно. Тем не менее, результатов это не дало. Одновременно с тем встает вопрос – где брать средства, на условную, “миллионную армию”? Воинов надо одеть, обуть, вооружить, научить быть воинами, в конце концов. У России большие проблемы с обмундированием даже для контрактников, многие из которых все чаще остаются без бронежилетов. Кроме мобилизации, откровенно комичными выглядят сообщения гауляйтеров на временно оккупированных территориях Украины о проведении “референдума по волеизъявлению народа, присоединиться к России”.

Все они заявили, что собираются провести свои шабаши с 23 по 27 сентября. Безусловно, такое решение им продиктовали с Кремля. “Присоединение к России”, будет, якобы означать, что “война идет на территории РФ”. А это еще один повод для объявления мобилизации, а также применения ядерного оружия. О ядерной войне пропаганда вновь заговорила за несколько дней до 20 сентября. Одна из главных “рупоров Кремля” М. Симоньян, заявила “я вижу только два выхода из сложившей ситуации – либо мы победим, либо в мире начнется ядерная война. Третьего не дано”. Типичный прием манипуляционной провокации - “выбор без выбора”. К слову, таким же способом пропаганда готовила почву для мобилизации – “либо мы победим, либо России конец”.