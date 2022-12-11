Эксперты отмечают подготовку к новой волне жестоких репрессий в РФ

19:04 10 декабря Киев, Украина

Как сообщают украинские аналитики, в России для контроля исполнения воли властей используют методы запугивания, насилия, убийства. «Поэтому, не удивительно, что спустя всего 25 лет после введения в РФ моратория на смертную казнь, Россия готовится его отменить», - пишут они.



Все дело в том, считают политологи, что диктатура, автократия, тоталитарный строй разрушаются внутренними силами, не желающими мириться с создавшейся ситуацией.

Человеку необходима свобода выбора. Большинство населения всегда удается подчинить политике государства. В демократических странах, свобода выбора сохраняется, в то время как в тоталитарных государствах существует лишь иллюзия выбора или он отсутствует вовсе. Те элементы общества, кто не подчиняется системе – изолируются.



Их называют “врагами народа”, хотя на самом деле, они являются врагами системы. Опасность таких людей для тоталитаризма заключается в их способности влиять

на население, что приведет к разрушению системы.

«Если до 24 февраля, изоляция отдельных врагов системы работала, то теперь Кремль опасается даже заключенных политических оппонентов и, вероятно, Путин вернет смертную казнь в РФ, чтобы избавиться от них навсегда», - считают политологи.



Для выявления и уничтожения “врагов народа”, в том числе, неуместных власти спецслужбистов и членов Компартии, во время Второй мировой войны было создано контрразведывательное подразделение Смерш – смерть шпионам - главное управление которого подчинялось напрямую Сталину.



«В последнее время пропагандисты призывают воссоздать Смерш, возродить смертную казнь и начать уничтожать всех – политических оппонентов действующей власти, журналистов независимых СМИ, людей, которые не хотят воевать.



Стоит отметить, ряд убийств, в которых западные специалисты обвиняют российские спецслужбы. Речь идет о смерти Александра Литвиненко и Зелимхана Хангошвили, отравлении Алексея Навального, Владимира Кара-Мурзы, семьи Скрипалей.



Но теперь пропагандисты, а значит и Путин, хотят расширить практику наказания, путем заказных убийств и поставить ее на поток. Репрессиям будут подвергаться военные в российской армии. Об этом открыто говорят пропагандисты, призывая отменить мораторий на смертную казнь в районе боевых действий», - пишут политологи.



Путин подписал указ, согласно которому, добровольно сдавшимся в плен грозит лишение свободы сроком от 3 до 10 лет,а за мародерство — до 15 лет. «Однако вскоре, смертная казнь может стать законным методом расправы в РФ, ведь об этом писали исследователи задолго до полномасштабного вторжения в Украину. Как быстро смертельные расправы станут обыденностью на всей территории России, зависит лишь от степени терпимости к этому россиян». - считают аналитики.