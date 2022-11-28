Эксперты объяснили для чего российская пропаганда использует “язык ненависти”

21:03 28 ноября Киев, Украина

Российские пропагандисты активно используют “язык ненависти”, вызывая массу недовольства в западных странах.

Эксперты считают, что его используют намеренно для того, чтобы вызывать сильные эмоции.



Российские политические деятели, а за нами и ретрансляторы их мыслей – пропагандисты, не стесняют себя в выражениях - Путин, Лавров, Песков, Захаров.



Тем не менее, до 2014 года российская пропаганда практически не позволяла себе резких высказываний на “языке ненависти” и старалась выглядеть интеллигентно, чтобы народ видел в них авторитетных, образованных людей. Все изменилось после начала войны в Украине. А с началом полномасштабного вторжения “язык ненависти” стал присутствовать чуть ли не в каждой реплике пропагандистов.

Излюбленным приемом говорящих голов является унижение и переход на личности. Наибольшее количество “грязи” выливается на украинцев – здесь и “фашисты”, и “наркоманы”, и “предатели”, и другие нецензурные выражения.

В тоже время, использую нецензурную лексику, простую речь без сложных терминов наполненную ненавистью и оскорблениями, пропагандисты преследуют цель вызвать такие же эмоции, “завести” зрителя.



Филолог, профессор кафедры русского языка в Эстонии Роман Либов подчеркивает, что в таком состоянии людьми проще манипулировать и внушать им необходимую информацию: “Это происходит на уровне слов, на уровне лексики. Но особенно это происходит на уровне интонации, мимики, жестикуляции. Очень четко расставляются идеологические акценты на словах. Они выделяются повышением, понижением голоса, растягиваются паузы. Все очень профессионально и чудовищно”.



В тоже время, за пределами России пропагандистские передачи также вызывают сильные эмоции, однако “язык ненависти” отражается в противоположную сторону..



Очевидно, что без такого приема, они более не в силах справляться с контролем людей. Население РФ, особенно после объявленной мобилизации, начинает выходить из-под контроля, в связи с чем, пропагандисты ужесточают риторику, выставляя себя полными идиотам, но заставляя население оставаться под их влиянием.