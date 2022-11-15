Эксперты наблюдают недостачу в российском бюджете

21:10 14 ноября Киев, Украина

«Заявления о том, что Россия спонтирует войну за счет своей “сверхприбыли” с нефтегазовых доходов – не верны. Экономика РФ испытывает дефицит в бюджете и уже наблюдаются процессы, предшествующие дефолту 1998 года», - заявляют аналитики.

В начале ноября Министерство финансов России объявило о продаже облигаций федерального займа (ОФЗ) на сумму 167 млрд рублей. Причиной тому послужила невозможность займа на международной арене, так как такое решение является частью западных санкций. Очевидно, что продажа нефти и газа, невзирая на завышенную цену, не приносит той прибыли, которая окупала бы войну.

Стоит прояснить, что ОФЗ являются ничем иным как кредитом. Любое государство может выпустить облигации, продать их на рынке ценных бумаг и сразу же получить необходимую сумму. Крупными покупателями являются банки. Владельцы ОФЗ регулярно получают процент за то, что купили ценные бумаги, а по истечению определенного срока, страна должна выкупить облигации, выплатив всю сумму вкладчикам. Причиной дефолта 1998 года в России стало то, что государство отказалось выплачивать деньги за ОФЗ.

Очевидно, что за 24 года агрессор наработал схему заработка с продажи углеводородов и вновь стал исправно выплачивать внешний долг. Однако западные санкции, замороженные резервы на Западе, упадок доходов с продажи нефти и газа, как и их цена, постепенно возвращают Россию в список ненадежных плательщиков.

Между тем, Минфин всегда планирует будущий займ, согласно установленному плану. На четвертый квартал 2022 года планировалось продажа облигаций на 150 млрд рублей. Однако кроме выпуска ОФЗ на сумму 167 млрд рублей 3 ноября, в октябре ценных бумаг было выпущено на 177,5 млрд рублей. То есть, Минфин РФ вынужденно назанимал на 194,5 млрд рублей больше, чем планировал.

Более того, чтобы российские ОФЗ хоть кто-то покупал на внутреннем рынке, страна существенно снизила цену облигаций и повысила выплачиваемый по ним процент. Такой новостью были шокированы даже российские экономисты, которые, в основном, старались реагировать сдержано на решения Минфина в 2022 году. То есть, либо РФ понимает реальные расходы на войну, которые кратно превышают планируемые, либо занимает деньги, чтобы погасить предыдущий долг. Опять-таки, погашение предыдущих займов также планируется заранее и вносится в расходы бюджета, что, безусловно, было сделано в 2021 году, но, по всей видимости, война “съедает” так много, что в России попросту не могут что-либо спланировать.