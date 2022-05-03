Эксперт: Россия сохраняет влияние в Кыргызстане

04:55 03 декабря Киев, Украина

Осенью, 4-ого октября, в Кыргызстане прошли парламентские выборы. Они оказались достаточно спорными ведь, народ в стране разделился на два лагеря. Силы оппозиции захватили здание парламента, а так же другие административные строения в Бишкеке. Это повлекло за собой битву за власть. В конце концов, результаты выборов были аннулированы.



В Кремле ситуацию в Кыргызстане назвали “хаотичной” и выразили озабоченности по поводу происходящего. К тому же, постарались помочь союзной стране стабилизировать ситуацию, однако все их попытки были тщетны.

7-ого октября между директором ФСБ, Александром Бортниковым и секретарем совета безопасности Кыргызстана Омурбеком Суваналиевым состоялся телефонный разговор. Они проговорили ряд вопросов о взаимной поддержке, борьбе с терроризмом и экстремизмом. Бортников пожелал скорейшей стабилизации ситуации в стране и сказал, что Кыргызстан может рассчитывать на Россию в любых вопросах, в том числе и финансовых. Однако, после разговора, Суваналив был снят с должности на следующий день. Об этом сообщает ГКНБ Кыргызской республики. После этого, в отставку подал президент Сооронбай Жеенбеков, который очень тесно сотрудничал с Путиным. Такой поворот событий еще больше озадачил Кремль.

Никто не ожидал такого поворота, ведь выборы были парламентскими и президент должен был оставаться на посту, так как в смене его кандидатуры народ особо не нуждался. Сергей Лавров организовал телефонный разговор с новым министром иностранных дел Кыргызстана – Русланом Казакбаевым и выразил обеспокоенность по поводу сложившейся ситуации в стране. Он так же подчеркнул – “ Россия готова сотрудничать с легитимными органами власти”, тем самым говоря – “Путину абсолютно плевать кто будет у вас президентом, мы ждем обратной связи”. В Кремле на столько сильно были обеспокоенные ситуацией в Беларуси, что не могли представить как в среднеазиатской стране может пойти что-то не так.