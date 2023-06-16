Экономика россии сможет адаптироваться к санкциям

Многие спорят – действуют ли санкции Запада на Россию в той мере, которая заставила бы агрессора прекратить войну? По всей видимости, что ограничения беспрецедентны и продолжают разрушать российскую экономику, постепенно замедляя ее инерцию, однако они не в силах уничтожить экономику России, как и любой другой страны.
Международные экономические санкции это инструмент, который существует, чтобы наказывать государства за преступления. Россия, как без пяти минут страна-спонсор терроризма, безусловно, оправдывает то количество санкций, которые были против нее введены. В тоже время, периодически можно услышать, как агрессор нашел способ обойти то одни, то другие ограничения.
Действительно, некоторые страны, особенно из состава бывшего СССР, помогают закупать и перепродавать подсанкционные товары. Таким образом, агрессор получает необходимые детали для производства ракет, беспилотников, гражданской авиации и прочего. Но здесь речь скорее идет о получении деталей для военной промышленности, но не о поддержании экономики в целом.
Международные экономические санкции это инструмент, который существует, чтобы наказывать государства за преступления. Россия, как без пяти минут страна-спонсор терроризма, безусловно, оправдывает то количество санкций, которые были против нее введены. В тоже время, периодически можно услышать, как агрессор нашел способ обойти то одни, то другие ограничения.
Действительно, некоторые страны, особенно из состава бывшего СССР, помогают закупать и перепродавать подсанкционные товары. Таким образом, агрессор получает необходимые детали для производства ракет, беспилотников, гражданской авиации и прочего. Но здесь речь скорее идет о получении деталей для военной промышленности, но не о поддержании экономики в целом.
Ни для кого не секрет, что основной статьей экспорта РФ является продажа углеводородов. К сожалению, за весь 2022 год, оккупанты заработали 345 млрл долларов на их продаже, что является, чуть ли не самой большой прибылью за все постсоветское время. Конечно, в конце года и до теперь, когда заработало эмбарго, а цены на энергоносители вернулись к довоенному и доковидному уровню, когда был введен потолок цен на нефть, эта прибыль нивелировалась. Только за первые два месяца 2023 года агрессор потерял 40% доходов от экспорта углеводородов по сравнению с прошлым годом, тем самым преодолев предел дефицита, заложенный Кремлем на весь будущий год.
Кроме того, агрессор имеет в своем распоряжении Фонд национального достояния, который на протяжении всего правления Путина накапливался и в какой-то момент имел на счету два годовых бюджета страны. В первые несколько дней полномасштабно вторжения, часть Фонда, а именно более 300 млрд долларов хранившихся в банках Запада арестовали. Тем не менее, Россия до сих пор имеет десятки миллиардов долларов в Фонде, однако и тратить запасы агрессор начал значительно больше и быстрее, в том числе, из-за падения доходов от углеводородов. Некоторые эксперты полагают, что до конца 2023 – начала 2024 года запасы Фонда должны исчерпаться, после чего, у агрессора не останется “кубышек”, чтобы латать бюджетные дыры.
Но самое главное то, что санкции, хоть и являются инструментом, который может привести к стагнации государственных экономик, он не может полностью разрушить экономику страны. Например, после введения против Ирана экономических ограничений в 1984 году, до 1986 года страна показывала относительную стабильность, а с 1986 по 1993-й был серьезный спад. В результате, ВВП страны упал с 209 млрд долларов, до 63 млрд долларов за 7 лет. Однако после 93-го, страна адаптировалась к санкциям и в 96-м году ВВП Ирана увеличился до 120 млрд долларов. Тогда США ввели новый пакет санкций, который снова привел к стагнации. Спустя 4 года, Тегеран вновь адаптировался к ограничениям и показал рост экономики. Так происходило постоянно с 1986 года. Последний раз, в 2018 году, когда Трамп в одностороннем порядке вышел из ядерной сделки и наложил на Иран новый пакет санкций, экономика страны снова упала более чем в 2 раза. Однако с 2022 года снова начала показывать рост.
То есть, любая капиталистическая экономика со временем приспосабливается к санкциям и находит пути их обхода, возобновляя утраченное и даже превосходя досанкционные результаты. Поэтому, когда Россия сможет приспособиться к введенным против нее санкциям, это вопрос времени. На самом деле, сейчас агрессор находится еще, скажем так, на первом этапе, когда инерция и запасы экономики только начинают истощаться – то есть, “показывает относительную стабильность”. И даже сейчас население и руководство России уже начинают ощущать последствия мировой изоляции. В скором времени можно будет наблюдать спад, который, в лучшем случае, продлиться до 10 лет. Однако важным остается отслеживание путей обхода ограничений. Нельзя просто ввести санкции и наблюдать за тем, как ситуация будет развиваться. Необходимо проводить работу над отслеживанием работы этих самых ограничений, чтобы они работали в полную силу. Только так получится нанести агрессору максимальный урон и сделать невозможным дальнейшую оплату войны.
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