Экономика россии сможет адаптироваться к санкциям

Но самое главное то, что санкции, хоть и являются инструментом, который может привести к стагнации государственных экономик, он не может полностью разрушить экономику страны. Например, после введения против Ирана экономических ограничений в 1984 году, до 1986 года страна показывала относительную стабильность, а с 1986 по 1993-й был серьезный спад. В результате, ВВП страны упал с 209 млрд долларов, до 63 млрд долларов за 7 лет. Однако после 93-го, страна адаптировалась к санкциям и в 96-м году ВВП Ирана увеличился до 120 млрд долларов. Тогда США ввели новый пакет санкций, который снова привел к стагнации. Спустя 4 года, Тегеран вновь адаптировался к ограничениям и показал рост экономики. Так происходило постоянно с 1986 года. Последний раз, в 2018 году, когда Трамп в одностороннем порядке вышел из ядерной сделки и наложил на Иран новый пакет санкций, экономика страны снова упала более чем в 2 раза. Однако с 2022 года снова начала показывать рост.То есть, любая капиталистическая экономика со временем приспосабливается к санкциям и находит пути их обхода, возобновляя утраченное и даже превосходя досанкционные результаты. Поэтому, когда Россия сможет приспособиться к введенным против нее санкциям, это вопрос времени. На самом деле, сейчас агрессор находится еще, скажем так, на первом этапе, когда инерция и запасы экономики только начинают истощаться – то есть, “показывает относительную стабильность”. И даже сейчас население и руководство России уже начинают ощущать последствия мировой изоляции. В скором времени можно будет наблюдать спад, который, в лучшем случае, продлиться до 10 лет. Однако важным остается отслеживание путей обхода ограничений. Нельзя просто ввести санкции и наблюдать за тем, как ситуация будет развиваться. Необходимо проводить работу над отслеживанием работы этих самых ограничений, чтобы они работали в полную силу. Только так получится нанести агрессору максимальный урон и сделать невозможным дальнейшую оплату войны.