Экологическая катастрофа на Камчатке: массово гибнут морские животные

18:52 05 Октябрь Киев, Украина

В конце сентября серферы Халактырского пляжа заговорили о возможном экологическом происшествии в Авачинском заливе Тихого океана. Они заметили, что вода поменяла цвет. Также после катания у людей начали проявляться симптомы отравления: ухудшение зрения, першение в горле, зуд и ожоги на глазах, тошнота и температура. Позднее очевидцы стали сообщать, что пострадала и фауна океана – на берег массово выбрасывает мертвых морских животных.



Первичный анализ выявил в воде нефтепродукты и фенол.



Организация "Гринпис" назвала это экологической катастрофой.



Камчатка - один из самых чистых регионов России, который славится своей нетронутой природой и действующими вулканами.



"Мы начали замечать, что с водой что-то не так, потому что после обычного серфинга чувствуешь себя хорошо, но на этот раз казалось, что у нас горели глаза, мы даже не могли нормально видеть", - рассказал местный серфер Расул Гаджиев.



Другая серферка под ником yola_la написала в Instagram: "Все дно - мертвое. Осьминоги, рыбы, морские звезды и ежи - все мертвые от мыса Налычево к Авачинской бухты, а это более 40 км".



По ее словам, серферы в этом районе впервые начали жаловаться на плохое самочувствие три недели назад.



На вебсайте администрации Камчатки говорится, что министерство по вопросам чрезвычайных ситуаций России проводит расследование. Специалисты собирают образцы из пляжей и рек и используют дроны для съемки.



Сайт сообщает, что в конце сентября были сообщения о том, что вода на пляже Халактир изменила цвет и имела особый запах.



Администрация региона также подтверждает, что на берег вымыло мертвых осьминогов, тюленей и других морских существ.



Губернатор Камчатки Владимир Солодов заявил, что в расследовании власти также помогают волонтеры.



"Мы не можем утверждать, что океан здесь гибнет массово, но сейчас нам действительно важно оценить масштабы этого", - сказал он.