Дворец Путина существует: ФБК показал фотографии

21:50 29 Январь Киев, Украина

Команда Алексея Навального в прошлом году собрала материалы о проекте под названием «Дворец Путина». Несмотря на доказательство, пропагандисты Кремля отрицали действительность, указывая на компьютерную графику, которую использовала команда оппозиционера, чтобы показать незавершенную стройку. Спустя год, ФБК (фонд борьбы с коррупцией) показали реальные снимки изнутри помещения, которые практически в точности совпадают с 3D моделированием.

Перед тем как вернуться в Россию, главный политический оппонент Владимира Путина Алексей Навальный вместе со своей командой выпустил расследование о “величайшей взятке в истории, которая была дана чиновнику”. Речь шла об объекте в Геленджике под названием «Дворец Путина». Огромный особняк на земельном участке более 8 тыс. га, с множеством отдельных построек, а также с собственным винным заводом и виноградниками в соседних селах.

На тот момент здание было построено, однако его можно было увидеть лишь снаружи. Внутри не было отделки, тем не менее благодаря одному из подрядчиков-застройщиков, ФБК получили детальный план зданий на территории вместе с мебелью, которая была заказана для размещения внутри. Основываясь на схемах и каталогах мебели, команда Навального смоделировала подробный интерьер главного здания, как оно должно выглядеть после окончания строительства.

Через некоторое время после выпуска фильма о «Дворце Путина», Алексея Навального осудили и посадили в тюрьму. Однако его команда продолжила выпускать расследования и спустя год получила в руки около 500 реальных фотографий интерьера здания. Как оказалось, реальные снимки и 3D модель совпали с поразительной точностью. Все комнаты были отделаны точно так же как и в фильме о «Дворце Путина».

Кроме того, команда Навального показала документы, согласно которым, здание все так же строится именно для президента РФ. Стройку все так же финансируют нефтяные госкомпании, а, якобы владелец Аркадий Ротенберг, заявивший, что дворец принадлежит ему, ничего, кроме личных слов в доказательства не привел.

Очевидно, что Путин не боится государственных органов контроля в России. Все они находятся под его властью.

Большинство россиян не верят кремлевским пропагандистам, которые неумело попытались оправдать Путина и убедить население в том, что дворец принадлежит не ему.