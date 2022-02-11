17:51 21 Сентябрь Киев, Украина

Украина потратит в этом году на дороги около 129 300 000 000 грн ($ 4,6 млрд). К большому дорожное строительство собирали по всей стране: деньги идут из государственного и местных бюджетов, на это привлекают кредиты под госгарантии, средства от ЕБРР и Всемирного банка, а также - часть от выигранных Нафтогазом у Газпрома $ 3 млрд.

Прошло более полугода, как украинские дороги заполонили билборды с надписью «Большая стройка - Программа президента».

Программа «Большая стройка» начали еще во времена премьерства Алексея Гончарука. План строительства и реконструкции - амбициозный: 6500 км дорог, 142 школ, 117 детских садов, 212 отделений экстренной медицинской помощи, 570 медицинских амбулаторий, 122 спорткомплексы. Правительство Дениса шныряли продолжил курс. Мы проанализируем, что происходит в самой дорогой части строительства - дорогах.

Зеленский пообещал за пять лет президентства обновить 25000 км украинских дорог (из около 170 000 км всего в Украине). Поэтому «под каток» стартового 2020 году выделили рекордную за всю историю Украины сумму: в этом году в Украине планируют обновить 4200 км дорог государственного значения. А с учетом дорог местного значения - 6300 км. Правда, это лишь 4,1% от всех дорог, которые нуждаются в восстановлении в Украине, ведь таких - 153000 км или 90% от всех дорог.

«31,5 млрд грн - из Дорожного фонда (на дороги государственного значения. - Ред.), 19,3 млрд грн - под государственные гарантии, 35 млрд грн - благодаря дополнительному бюджетному финансированию», - пояснил, откуда брать деньги глава Укравтодора в колонке ЭП в начале июля.

Еще 4,4 млрд грн служба рассчитывает привлечь от международных финансовых организаций - в итоге всего 90,2 млрд грн.

7,9 млрд государственных денег пойдет на эксплуатационное содержание дорог, 5,6 млрд - долговые обязательства Украины, 3,2 млрд Мининфраструктуры направит на обеспечение безопасности движения. А еще 22,2 млрд грн средств Дорожного фонда пойдут на развитие регионов, уточнили цифры в Минфине. Всего там насчитали 129,3 млрд грн - а это 6,7% от всех расходов государства в этом году.

Большая стройка президента Зеленского стало едва ли не главной пиар фишкой накануне местных выборов. Но также надо признать, что власть доказала способность - находить значительные средства и действительно много строить. Кроме этого, большое строительство доказало трюизм - невозможно сделать ремонт быстро, качественно и недорого. Можно достичь максимум двух показателей, Украина пока удалось достичь только скорости.

Но власть почувствовала вкус большого, быстрого и дорогого строительства: в проект бюджета на 2021 Кабмин заложил, что на строительство и обслуживание дорог направят 150 млрд грн, из которых почти половина (70 млрд грн) - финансирование под госгарантии.