Дороги Украины международного значения. Стоимость. Ход работ

16:21 10 Сентябрь Киев, Украина

Правительство выделило рекордные 100 млрд грн на строительство и ремонт дорог Украины, в планах охватить 4 тысячи километров дорог.

Какие трассы международного значения сейчас ремонтируют и сколько стоят работы:

Еще с 2017 года идет ремонт трассы Киев – Одесса, которая является частью международного транспортного коридора Е95. В ремонте нуждается больше 125 километров дороги, а стоимость работ составляет около 2,3 млрд грн.





Капитально ремонтируют дорогу Киев – Чоп, которая проходит через Киевскую, Ровненскую, Житомирскую, Львовскую и Закарпатскую области. Будут построены транспортные развязки, на некоторых участках сделают дополнительные полосы движения. Стоимость ремонта составляет 326,3 млн грн.

В марте этого года начался ремонт трассы Киев – Чернигов – Новые Яриловичи. Это часть панъевропейского транспортного коридора, который проходит от Финляндии до Турции. Общая протяженность трассы по территории Украины – 223 километра, из них 136,9 километров будут ремонтировать (в этом году работы проведут только на 80 километрах). Планируется капитальный ремонт дороги, на некоторых участках будет средний ремонт. Общая стоимость работ составит больше 15 млрд грн.



Продолжается ремонт трассы Киев – Харьков – Довжанский, в прошлом году начались подготовительные работы, в 2020-м – основные. Всего планируют отремонтировать почти 321 километр дороги, это будет стоить 3,4 млрд грн. В рамках проекта на некоторых участках построят и капитально отремонтируют мосты и транспортные развязки.



Капитальный ремонт трассы Львов – Шегини обойдется в 161,4 млн грн, текущий средний ремонт дороги Берегово – Виноградов – Великая Копаня – в 995 млн грн, Большая Добронь – Мукачево – Берегово – КПП «Лужанка» – в 573,8 млн грн.