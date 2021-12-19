Дмитрий Золотухин: Тактика Путина — торговля страхом смерти

Основатель Института постинформационного общества, эксперт по информационным войнам и конкурентной разведке Дмитрий Золотухин в интервью «ФАКТАМ» высказал свое мнение касательно подготовки России к вооруженному вторжению в Украину, возможности введения российских войск и оказания Западными странами помощи.

Прежде всего, необходимо напомнить, что несмотря на «формальное присутствие Украины на страницах Будапештского меморандума и перспективы ядерного статуса Украины», в 2014 году Украине дали понять, что «Будапештский меморандум — просто бумажка, которая не гарантирует безопасность Украины». И если документ не отражает реальность, то какой смысл пребывания в нем Украины как субъекта международной деятельности?

Более того, по мнению Владимира Горбулина касательно вопросов формального присутствия Украины на страницах Будапештского меморандума и перспективы ядерного статуса Украины, у Украины нет технических, финансовых и ряда других возможностей, чтобы производить ядерное оружие, содержать его и обеспечивать безопасность. Это по мнению многих экспертов является позитивным аспектом.

Кроме того, ввиду существующей в мире негласной «адекватности» в поведении международных партнеров, нежелание становиться в один ряд с Ираном, Северной Кореей или Россией повышает ценность Украины и лояльное отношение к нашему государству Западных стран.

Касательно распространяемых в Интернете схем российских ударов по украинской территории, а также планировании Россией масштабного вторжения в Украину, по мнению Дмитрия Золотухина, Путину может помешать адекватный ответ со стороны Байдена, Блинкена и других представителей западных государств, для которых важен не сам факт вторжения (или невторжения) России в Украину, а последующие действия.

И если после начала вторжения позиция Вашингтона, Берлина, Парижа, Брюсселя и Лондона будет такой же, как и в марте 2014 года, то Путин обязательно применит силу, потому что почувствует, что никаких последствий для него не будет, как не было в 2014-м.

Ведь Путин неоднократно подчеркивал, что вырос в неспокойной среде в Ленинграде и на всю жизнь научился главному принципу гопника: если жертва проявляет слабость, жми до конца. Поэтому все зависит от того, захотят ли Байден и Блинкен стать жертвами Путина.

По мнению эксперта Золотухина, вторжения скорее всего не будет, но может быть спровоцирован взрыв в украинском обществе (например, будут разработаны и внесены в парламент какие-то законопроекты), который, в случае достижения критической отметки станет для Путина предлогом для введения в Украину «миротворческого контингента для защиты русскоязычного населения». Таким образом, наша самая главная угроза – мы сами, а Путин просто может этим воспользоваться.

«Путин давно рассказал о том, что россияне попадут в рай как мученики ядерной войны, а население стран-противников просто сдохнет». Подобная тактика, характерная для гопников, свидетельствует о том, что Путин стал мастером в торговле страхом смерти.

«Попасть в рай мучеником» — концепция террористической группировки ИГИЛ, запрещенной в России. Именно потому, что Кремль является террористической группировкой, запугивание ядерной угрозой является для них вполне естественным состоянием.

Касательно приостановки сертификации Германией «Северного потока-2», Дмитрий Золотухин считает, что Германии необходимо наконец четко артикулировать свою позицию: деньги или ценности (если они выбирают российский газ, то грош цена любым картинным разговорам о «европейских ценностях» или «борьбе с коррупцией», не говоря уже о немецкой позиции по поводу мигрантов…). Дмитрий подчеркивает, что запуск «Северного потока-2» преследует исключительно политически-символическую цель.

В интервью был обсужден и вопрос «слива» Украины, а именно – распространения в информационном пространстве по обе стороны Атлантического океана (возможно за российские деньги) нарратива: «Запад не будет воевать с Путиным! Давайте отдадим ему то, что он хочет, и тогда он, может, и не нападет!». Золотухин подчеркнул, что в случае «слива» Украины, Крым ждет экологическая катастрофа, что повлияет на весь Черноморский регион.

Россия устраивает информационные атаки на Украину, на ЕС, США, НАТО, заказывает экспертные исследования и выводы о том, что Украина для Европы — «пятое колесо» и «чемодан без ручки». И единственно, что должна делать украинская власть во главе с Президентом Украины – сохранить страну, а не распыляться на «войну с олигархами» и «огрызания с оппозицией», чего и добивается Путин и аффилированные с ним особы.

И не стоит забывать прописную истину – хочешь мира – готовься к войне!