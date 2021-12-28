Для вывода игорного бизнеса с тени, необходимы изменения в налоговом законодательстве

В ходе круглого стола эксперты обсудили, какие изменения нужны для запуска игорного бизнеса.
"Без изменений в налоговое законодательство процесс легализации игорного бизнеса не будет завершен. Без него невозможно вывести из тени операторов азартных игр", - сказал Михаил Коваль - Всеукраинский союз развития букмекерства.
Он напомнил, что бизнесу нужна либеральная и четкая система налогообложения.
"Весь цивилизованный мир или отказался от налога на выигрыш или же установил какой-то предел… Принятие законопроекта 2713-д крайне важно", - добавил эксперт.
По его словам в парламенте была проведена работа по внесению изменений в налоговое законодательство.
Законопроект 2713-д предусматривает уменьшение налогов и исключение налога с игрока.
По словам Юрия Гаврилечко - экономического эксперта, кандидата наук государственного управления, либеральное налоговое законодательство является важным фактором для привлечения инвестиций.
Антон Кучухидзе - политолог-международник отметил, что необходимо максимально быстро утвердить изменения в налоговое законодательство и разблокировать создание госрегулятора.
"Любой инвестор и игрок считает налоги", - отметил он.
Напомним, 14 июля Рада легализовала игорный бизнес
"Без изменений в налоговое законодательство процесс легализации игорного бизнеса не будет завершен. Без него невозможно вывести из тени операторов азартных игр", - сказал Михаил Коваль - Всеукраинский союз развития букмекерства.
Он напомнил, что бизнесу нужна либеральная и четкая система налогообложения.
"Весь цивилизованный мир или отказался от налога на выигрыш или же установил какой-то предел… Принятие законопроекта 2713-д крайне важно", - добавил эксперт.
По его словам в парламенте была проведена работа по внесению изменений в налоговое законодательство.
Законопроект 2713-д предусматривает уменьшение налогов и исключение налога с игрока.
По словам Юрия Гаврилечко - экономического эксперта, кандидата наук государственного управления, либеральное налоговое законодательство является важным фактором для привлечения инвестиций.
Антон Кучухидзе - политолог-международник отметил, что необходимо максимально быстро утвердить изменения в налоговое законодательство и разблокировать создание госрегулятора.
"Любой инвестор и игрок считает налоги", - отметил он.
Напомним, 14 июля Рада легализовала игорный бизнес
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