 Для чиновников России введут дополнительные санкции

20:38 13 ноября Киев, Украина

Франция и Германия намерены ввести дополнительные санкции по делу о покушении на Алексея Навального. Требования о проведении расследования так и не было удовлетворено.



В деле об отравлении Алексея Навального по-прежнему остается загадкой, кто именно стоит за этим преступлением. Все косвенные улики ведут в Кремль. Видимо поэтому, телефонный разговор между Макроном и “ диалогом глухих ” , сообщает французский журнал Le Monde. и Германия намерены ввести дополнительные санкции по делу о покушении на Алексея Навального. Требования о проведении расследования так и не было удовлетворено.В деле об отравлении Алексея Навального по-прежнемузагадкой, кто именно стоит за этим преступлением. Все косвенные улики ведут в Кремль. Видимо поэтому, телефонный разговор между Макроном и Путиным был названдиалогом глухих, сообщает французский журнал Le Monde.

сделано заявления . Они неоднократно просили Москву провести официальное расследование по делу о покушении на убийство, но до сих пор не получили никаких внятных объяснений о случившимся. Более того, со стороны Кремля не видно никаких действий, чтобы ситуации хоть как-то прояснилось. По их мнению, из этого следует вывод, цитата : “ Отравление господина Навального невозможно достоверно объяснить ничем иным, кроме как причастностью и ответственностью России ” .



Как известно, покушение на Навального произошло в России. Однако яд “ Новичок ” был обнаружен в Германии. Таким образом, в российском МИДе выдвинули версию о том, что политик был отравлен уже в Германии, а Кремль полностью отвергает тот факт, что самолете у госпитализированного случилось нарушение обмена веществ, что и привело к ухудшению здоровья. Такое заявления со стороны Москвы в Германии и Франции посчитали, мягко говоря, комичным. В связи с этим был поднят вопрос о полном прекращении строительства “ Северного потока-2”. Главами внешнеполитических ведомств Франции и Германии, Жан-Ива Ле Дриана и Хайко Маса, было. Они неоднократно просили Москву провести официальное расследование по делу о покушении на убийство, но до сих пор не получили никаких внятных объяснений о случившимся. Более того, со стороны Кремля не видно никаких действий, чтобы ситуации хоть как-то прояснилось. По их мнению, из этого следует вывод, цитатаОтравление господина Навального невозможно достоверно объяснить ничем иным, кроме как причастностью и ответственностью РоссииКак известно, покушение на Навального произошло в России. Однако ядНовичокбыл обнаружен в Германии. Таким образом, в российском МИДе выдвинули версию о том,политик был отравлен уже в Германии, а Кремль полностью отвергает тот факт, Навальный был отравлен. По заявлению главврача Омской больницы, из-за перепада давления ву госпитализированного случилось нарушение обмена веществ, что и привело к ухудшению здоровья. Такое заявления со стороны Москвы в Германии и Франции посчитали, мягко говоря, комичным. В связи с этим был поднят вопрос о полном прекращении строительстваСеверного потока-2”.

Предложение о проведении расследования немцами или французами Россией также отвергается. По словам доцента департамента международного права Высшей школы экономики Глеба Богуша, для уголовного расследования иностранными специалистами оснований нет. Такой процесс возможен в случае нарушения прав человека или при военном преступлении. Однако отравление Навального является политическим разбирательством и, очевидно, совершено гражданами России. Именно поэтому Кремль должен дать разрешение на проведение расследования иностранными гражданами, чего, конечно же, не происходит.