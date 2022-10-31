Для чего путин потребовал переговоров?

15:14 28 октября Киев, Украина

В открытых источниках информации, публикуются данные о том, что Путин обратился к посредникам для того, чтобы они договорились о проведении переговоров с Зеленским.

Несмотря на то, что эту новость многие воспринимают, как проявление слабости Путина, на самом деле запрос переговоров вполне расчетлив.

На встрече 26 октября между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, было озвучено предложение провести переговоры с украинским лидером. За день до этого, Эмбало встречался с президентом РФ в Москве, где, по всей видимости, и получил роль посредника.

Позиции российской армии на полях сражения в Украине остаются неизменно плачевными, заявляет Минобороны страны. В сентябре ВСУ деоккупировали практически всю Харьковскую область.

В октябре наступление украинских защитников приостановилось, однако не прекратилось и теперь к освобождению готовится Херсон. В тоже время, российская армия никак не может продвинуться дальше окраины Бахмута, который пытается захватить на протяжении нескольких месяцев.

Десятки ракетных ударов, в том числе, с использованием иранских дронов-камикадзе ежедневно обрушиваются на объекты инфраструктуры Украины. Обратной стороной этих военных преступлений является тот факт, что военные запасы России истощаются.

Об этом говорит преимущественное использование «Shahed» вместо ракет. Известно о новом заказе у Ирана партии беспилотников. Однако кроме Тегерана ни одна другая страна не поставляет России товары военного назначения и, тем более, стрелковое или тяжелое вооружение. В свою очередь РФ, на данный момент, способна лишь чинить старую или подбитую технику, но не производить новую.

Мобилизационную кампанию также можно считать провалившейся, -заявляют украинские аналитики, изучающие этот вопрос. Для новобранцев не хватает снаряжения, теплой одежды, в некоторых случаях автоматов и патронов. Родственники мобилизованных вынуждены самостоятельно покупать для них снаряжение, однако часто этого не происходит, так как многие надеются получить выплаты в случае смерти мужчин или попросту не имеют достаточно финансов для приобретения амуниции.

На международной арене Путин проигрывает по-крупному, считают политические обозреватели. Европа сумела диверсифицировать газовый рынок и сократить импорт российского газа до 7% от общего объема, а цену снизить более чем в три раза с середины августа. Еще меньше стран остались верны Кремлю на полях голосования в ООН, а ПАСЕ признала кремлевский режим террористическим. Китайский “друг” Си Цзиньпинь откровенно не доволен продолжающейся войной и “рекомендует” Путину поскорее ее завершать. Азиатский и африканский рынки, ожидаемо не смогли сравниться с западным и российская экономика продолжила рецессию. Ядерный шантаж дал обратный эффекты и США провели учения, демонстрируя готовности отразить российскую атаку, а затем уничтожить всю армию агрессора.

«Поводов для переговоров у Путина достаточно, на всех фронтах Россия терпит поражение. В тоже время, необходимо понимать, что переговоры для бункерного существа равносильны поражению в войне. А это значит, как минимум, политическая смерть. Кроме того, продолжающаяся мобилизация, ракетные удары, риторика пропагандистов о наступлении российской армии, а также о “замерзающей без газа Европе”, должны окончательно развеять иллюзии, что Путин намерен о чем-то всерьез договариваться», - заявляют украинские аналитики.

Вот как объясняют вопрос о необходимости переговоров с Украиной политические эксперты.

«Одной из причин требуемых им переговоров, стоит задача выиграть хоть сколько-нибудь времени. По понятным причинам, это необходимо для доукомплектования мобилизованными дыр на фронтах. Организации полноценной армии на территории Республики Беларусь для повторного наступления на Киев. Также, чтобы линия фронта стабилизировалась, а оккупанты успели выстроить полноценные оборонительные сооружения. Немаловажным фактором является вопрос энергетики Украины и наступления холодов, которых Путин с нетерпением ожидает. Хотя на ВСУ веерные отключения электричеств и понижение температуры в украинских домах никак не повлияют, в Кремле, вероятно, по-прежнему рассчитывают на “холодные бунты” украинцев, которые, якобы, должны будут заставить Киев пойти на условия бункерного существа», - пишут они.

Однако наиболее важным аспектом в прошении переговоров, служат предстоящие события в США. 8 ноября в Америке пройдут выборы в Сенат. Действующая власть с минимальны преимуществом состоит из демократов, которые твердо поддерживают Украину и заявляют о необходимости увеличения помощи Киеву, как военной, так и материальной.

Соперники демократов – республиканцы, имеют высокие шансы победить на предстоящих выборах. Несмотря на то, что с начала полномасштабного вторжения в Украину, они также всецело выступали против путинского режима, в последнее время эта партия настаивает на том, чтобы Байден в срочном порядке начал переговоры с Путиным.

Кроме того, республиканцы опасаются начала ядерной войны и выступают с позицией в стиле Илона Маска – пожертвовать частью украинских территорий в угоду подписания мирного соглашения.

«Безусловно, в глазах многих наблюдателей, жест Путина с прошением Зеленского переговоров выглядит жалким. В то же время, бункерное существо неспроста объявило о своем “мирном намеренье” именно сейчас, параллельно продолжая уничтожать украинскую гражданскую инфраструктуру. Весь этот спектакль рассчитан на единственного зрителя – республиканскую партию США», - объясняют политологи.