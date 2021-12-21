Директору Научного Центра точного машиностроения сменили меру пресечения

Александру Селюкову, занимавшему должность директора «Научного центра точного машиностроения», подозреваемого которого НАБУ и САП в совершению уголовно наказуемых деяний, повлекших причинение Службе внешней разведки Украины ущерба в размере 2,2 млн грн.

Такое решение 31 июля принял следственный судья Высшего антикоррупционного суда Тимур Хамзин.

Как известно, суд определил Селюкову залог в размере 231 тысячи гривен. Впрочем, он не внес деньги и поэтому детектив с прокурором подали ходатайство о его аресте. Изучив документ, судья отказал в удовлетворении. Вместе с тем суд отправил директора госпредприятия под круглосуточный домашний арест.

В связи с приближением даты окончания домашнего ареста прокурор САП подал ходатайство о продлении срока меры пресечения. Изучив ходатайство, судья удовлетворил его частично, смягчив круглосуточный домашний арест на ночной. Также на Селюкова возложили следующие обязанности: прибывать по каждому требованию; сообщать об изменении своего места жительства и места работы; воздерживаться от общения со свидетелями и подозреваемыми, а также сдать на хранение загранпаспорта.

По версии следствия, Селюков как директор НЦТМ, используя прежние знакомства, договорился с заместителем главы Службы внешней разведки Украины (СВР) Павлом Пашковским и заместителем директора 2 департамента СВР о совершении правонарушения.

По данным следствия, директор госпредприятия попросил чиновников СВР, чтобы последние, злоупотребляя своим служебным положением, обеспечили победу ГП «НЦТМ» при организации проведения закупки СВР специальной техники для получения неправомерной выгоды. Такой техникой был определен комплекс программно-технического управления геопространственными данными, сведения о принципе действия которого составляют государственную тайну.

Во исполнение плана Пашковский и другой чиновник СВР привлекли подчиненных им работников. После этого, они, основываясь на предварительно полученных от Селюкова технических условиях на ПТК «Радуга», утвердили исходные требования на предмет закупки ПТК «Радуга».

В дальнейшем должностные лица разведки, несмотря на отсутствие своевременно предоставленных ГП «НЦТМ» документов, нескольких корректировок ценовых предложений, предостережений, провели оценку предложений потенциальных исполнителей и предложили принять предложение ГП «НЦТМ» как являющееся наиболее экономически выгодным.