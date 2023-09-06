Дипломатическое “контрнаступление” Украины на Глобальном Юге

22:01 10 августа Киев, Украина

Союзников у Путина не так много как он считает. КНДР, Беларусь, Сирия и, возможно, но уже не точно, Эритрея. Страны Глобального Юга, на которые он так рассчитывает, на прошедшей мирной конференции в Джедде показали свои прагматичные внешнеполитические цели. На деле это означает, что победа Украины для них дает больше дивидендов, чем продление сотрудничества с Россией.



Резонансную встречу в Саудовской Аравии 5 и 6 августа можно назвать мирной конференцией, продолжающей встречу в Дания, 24 июня, и готовящей почву для более широкого мирного саммита, предложенного президентом Украины Владимиром Зеленским. Что делает формат инициированной Украиной встречи, для которой Саудовская Аравия согласилась предоставить место, уникальным, так это то, что в ней приняли участие члены возглавляемой США западной коалиции и ключевые государства Глобального Юга, которые обычно предпочитают придерживаться нефтралитета. Основная цель состояла в том, чтобы предоставить Украине возможность убедить страны, которые обеспокоены издержками и рисками сохранения своих традиционных связей с агрессором (например, Индия, Бразилия или ЮАР), что единственный путь к миру ведет через полный уход российских войск со всех территорий украинских территорий.