Дипломатическое “контрнаступление” Украины на Глобальном Юге

Союзников у Путина не так много как он считает. КНДР, Беларусь, Сирия и, возможно, но уже не точно, Эритрея. Страны Глобального Юга, на которые он так рассчитывает, на прошедшей мирной конференции в Джедде показали свои прагматичные внешнеполитические цели. На деле это означает, что победа Украины для них дает больше дивидендов, чем продление сотрудничества с Россией.
Резонансную встречу в Саудовской Аравии 5 и 6 августа можно назвать мирной конференцией, продолжающей встречу в Дания, 24 июня, и готовящей почву для более широкого мирного саммита, предложенного президентом Украины Владимиром Зеленским. Что делает формат инициированной Украиной встречи, для которой Саудовская Аравия согласилась предоставить место, уникальным, так это то, что в ней приняли участие члены возглавляемой США западной коалиции и ключевые государства Глобального Юга, которые обычно предпочитают придерживаться нефтралитета. Основная цель состояла в том, чтобы предоставить Украине возможность убедить страны, которые обеспокоены издержками и рисками сохранения своих традиционных связей с агрессором (например, Индия, Бразилия или ЮАР), что единственный путь к миру ведет через полный уход российских войск со всех территорий украинских территорий.
Резонансную встречу в Саудовской Аравии 5 и 6 августа можно назвать мирной конференцией, продолжающей встречу в Дания, 24 июня, и готовящей почву для более широкого мирного саммита, предложенного президентом Украины Владимиром Зеленским. Что делает формат инициированной Украиной встречи, для которой Саудовская Аравия согласилась предоставить место, уникальным, так это то, что в ней приняли участие члены возглавляемой США западной коалиции и ключевые государства Глобального Юга, которые обычно предпочитают придерживаться нефтралитета. Основная цель состояла в том, чтобы предоставить Украине возможность убедить страны, которые обеспокоены издержками и рисками сохранения своих традиционных связей с агрессором (например, Индия, Бразилия или ЮАР), что единственный путь к миру ведет через полный уход российских войск со всех территорий украинских территорий.
Естественно, что реакция оккупантов была однозначной. Пропагандисты предсказывали “провал встречи”, из-за отсутствия России на саммите и укрепления ее позиций на Глобальном Юге. Аргумент может показаться здравым, но он упускает из виду все более очевидный факт, что обсуждать с Россией мирные инициативы еще меньше смысла, поскольку формальная аннексия пяти областей Украины (первой из них является Крым) не оставляет места для каких-либо обсуждений.
Встреча в Джидде ознаменовала ключевой успех украинской политики, направленной на блокирование и свертывание интриг Кремля на Глобальном Юге, которые достигли нового апогея на саммите Россия-Африка 27 и 28 июля. Путин приложил огромные личные усилия, чтобы поухаживать за 17-ю лидерами, решивших приехать в Санкт-Петербург, но щедрое угощение было плохой компенсацией за простой отказ возобновить зерновую сделку, отмененную за неделю до показного мероприятия. Африканские лидеры стремились совместить свою мирную инициативу с компромиссом, который позволил бы возобновить экспорт пшеницы и кукурузы из Украины по морю. Однако очень короткое совместное заявление, которое Кремль, наконец, опубликовал через неделю после встречи, ясно дало понять, что их усилия были напрасны. Еще одним тревожным событием для многих африканских стран являются теплые объятия Путина с лидерами военных переворотов в Мали и Буркина-Фасо. Это указывает на то, что ЧВК «Вагнер» может расширить свою деятельность в богатом неспокойным регионе Сахеля, возможно, даже в направлении Нигера.
Путинисты также были уверены, что и Китай не отправит посланника в Саудовскую Аравию, также как это было в Копенгагене. Каким же было их разочарование, когда 4 августа Пекин объявил, что спецпредставитель по делам Евразии Ли Хуэй лично примет участие в обсуждениях. Во внешней политике Китая новый акцент делается на содействии стабильности на мировых рынках, что обусловлено необходимостью преодоления вызывающего тревогу экономического спада в стране, а эскалация напряженности в Черном море после выхода Путина из зерновой сделки не соответствуют этому подходу. Это значит, что Китай, с экономической точки зрения заинтересован в скорейшем прекращении войны.
Никакая “антиколониальная”, антизападная риторика, исходящая от агрессора, не может сделать Россию привлекательным и надежным партнером для ключевых стран Глобального Юга. В тоже время, Украина, пока что, не может рассчитывать на их поддержку, занимая высокие моральные позиции. Для Бразилии, Индии и ЮАР, которые соберутся через две недели на саммите БРИКС в Йоханнесбурге (куда Путин не приедет из-за страха быть арестованным по решению МУС), слишком очевидно, что экономическая поддержка, которую Запад оказывает Украине, означает сокращение средств на гуманитарные нужды беднейшим развивающимся странам. Таким образом, Киеву необходимо убедить эти страны в том, что Украина способна закончить войну и сделать это необходимо силовым путем на поле боя. Тогда контрнаступление наземное даст импульс контрнаступлению дипломатическому, ведь почва для этого уже созрела. Встреча в Саудовской Аравии дала понимание странам Глобального Юга, что любой их вклад в победу Украины отвечает их общим интересам.
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