Дилетанты за штурвалом управления Россией

22:04 24 Сентябрь Киев, Украина

Когда известный французский философ Жан Бодрийяр вводил в культурный обиход понятие "симулякр", он, видимо, не подозревал, насколько уместным оно окажется в путинской России, каким символом времени станет и как много поможет понять в "отстроенной" президентом системе власти.

Что такое симулякр? Это некая фантомная видимость, активно пытающаяся казаться реальностью и "симулирующая" ее. В нашем случае это, например, Государственная дума, пытающаяся выглядеть независимым парламентом, контролирующим исполнительную власть от имени гражданского общества (а не наоборот). Или сами выборы в России, имитирующие народовластие, многопартийность и реальную конкуренцию политических сил. Это власть цензуры под видом свободы слова на ТВ. Видимость независимого правосудия и политическая грызня "под ковром" под видом борьбы за чистоту "силовых структур". Или "фантомные" общения президента с "фантомным" народом по заранее утвержденному списку вопросов...

Все это политические симулякры, призванные имитировать бурную общественную жизнь при ее полнейшем параличе.

В России любили подсмеиваться над больным Ельциным, который постоянно «работал с бумагами». Но наиболее существенная составляющая работы президента и премьера - это как раз неброская, скучная, кропотливая и вдумчивая работа с бумагами.

С тех пор Путин должен был научиться делать, в сущности, одну, может быть, самую главную вещь - так работать с бумагами, чтобы были просчитаны последствия каждой бумажки за подписью законодателей, премьера и президента. Но не научился. В результате, пилот за штурвалом самолета под названием Россия делает то, что не умеет. А вокруг него стоят лизоблюды, которые рассказывают, как отлично он это делает, потому что знают, что именно этого от них ждут. А под крылом самолета горит земля. В самолете сидят бессмысленные и беспощадные начальники, пытающиеся втюхать народу, что им на него не наплевать. А под крылом самолета - население России.

Это и есть образное объяснение всего происходящего в России. Путинская система власти сегодня - это настоящая "фабрика симулякров", и это ее родовое проклятие. Сейчас к власти в России пришли люди, рассматривающие население только как достаточное условие их бесперебойного, легального, выгодного нахождения за штурвалом управления страной. Правительство кишит дилетантами, а в министерствах они и вовсе роятся как мухи. Эти ребята, никогда не обладавшие навыками работы на государственном уровне, не прошедшие никакой школы государственного управления, не руководившие в качестве первых лиц никаким мелким или крупным регионом, не прошедшие через парламентские выборы, не имеющие опыта парламентской или сенатской законодательной деятельности, имеющие в бэкграунде чистый ноль в необходимых профессиональных графах, оказываются у руля государства. А минимальное выживание этого населения - как вынужденную неприятную нагрузка, чтобы как-то поддержать достаточное условие для их дальнейшего сохранения власти.

Ведь, чтобы стать разведчиком, Путину пришлось проходить специальную подготовку, а чтобы стать президентом ничего не нужно было, кроме политтехнологий. Да в приличные фирмы не принимают людей с более высокими требованиями к их прошлой деятельности. Ты не можешь стать крупным менеджером, не пройдя вполне результативный путь в бизнесе. Ты не можешь стать академиком, если тебе нечего предъявить. Ты не можешь стать главным редактором, если не знаешь вдоль и поперек профессию. Ты не станешь главврачом, если у тебя за спиной нет опыта и результатов.

Кстати, сам Ельцин все же прошел школу госуправления, прошел ее ступени, и региональные, и центральные. Путин - нет. И никто из тех, кого они двигают наверх - тоже нет. Может, в самолете у них все и хорошо. Но людям на земле не очень.

Если опять перейти на язык аллегорий, то можно, конечно, и дальше загромождать реанимационную палату сломанными аппаратами искусственного дыхания (имитируя борьбу за жизнь пациента), но без реально функционирующей техники - больного неизбежно будет ждать летальный исход.