Дилетанты срывают секретные операции

20:22 01 Сентябрь Киев, Украина

Российские информационные ресурсы, аффилированные со спецслужбами РФ, не прекращают раздувать информационную волну касательно задержанных в Беларуси 29 июля 2020 года 33 российских граждан, являющихся наемниками ЧВК «Вагнера», называя это сливом «спецоперации» СБУ.

Традиционно, в случае любых провальных операций Кремль обвиняет третью сторону, запуская пропагандистскую машину для фейкометания, засорения информационного пространства, отвлечения внимания и поиска «виновных» либо «причастных» для «выбеливания» своей репутации. Но с учетом профессиональной деградации или кадрового голода, РФ терпит поражение на всех фронтах.

Так, после разоблачения в эфире телеканала «1+1» экс-главой ГУР МО Виктором Гвоздем известного в широких кругах «журналиста» «Комсомольской правды» Александра Коца, который является кадровым офицером ГУ ГШ ВС РФ, подконтрольный ГУ ГШ ВС РФ ресурс опубликовал признание одного из задержанных в Беларуси «вагнеровца».

А именно, на YouTube-канале WarGonzo, главным редактором которого является недавно задержанный в Минске Семён Пегов, ресурс которого распространял сенсационные истории о воюющем на стороне ВС Турции в Сирии против войск Башара Асада и ВС РФ беларуском спецназе, появляется интервью «вагнеровца» с позывным «Злой».

Знаковым в этом снятом по классической схеме с использованием явно подставных лиц интервью является то, что по словам «наемника», «возвращал арестованных «вагнеровцев» сын Лукашенко, но по веской причине – «генпрокурор Украины не приехала». О дискредитации СБУ, ОП и ВСУ уже опубликован не один аналитический материал, а вот Генпрокуратора стала новым трендом в направлении дискредитации российскими спецслужбами органов государственной власти Украины.

Подготовка спецопераций с участием ЧВК

Точно известно, что любое перемещение наемников ЧВК строго организовано: оформляются контракты, готовится пакет документов, включая страховки и документы прикрытия, передается аванс и отслеживаются все перемещения.

Соответственно, опубликованный противоречивый фейковый материал, выбранная информплатформа для распространения «сенсации» и легко узнаваемое лицо якобы наемника вызывает недоумение и большое количество вопросов к креативному отделу ГУ ГШ ВС РФ.

Просчет? Слив? Профессиональная деградация? Время покажет…