Дезинформационные игрища Кремля с использованием Белоруссии

Россия продолжает свои глупые дезинформационные игрища, направленные на формирование нарратива об «украинской угрозе».
Очередной фейк был придуман Кремлем с целью оправдания наращивания российской военной техники возле украинской границы, а также на территории Белоруссии.
Например, 4 декабря белорусские власти заявили, что во время проводимой Украиной специальной пограничной операцией «Полісся», украинский вертолет Ми-8 якобы залетел на территорию Белоруссии, нарушив государственную границу страны.
Украинская сторона заявление Белоруссии опровергла. В Госпогранслужбе подтвердили, что при учениях используется авиация, но нарушений воздушного пространства не было.
Это не первый и не последний фейковый вброс, придуманный Кремлём.
Во-первых, это оправдание Кремлёвской агрессии по отношению к другим странам.
Во-вторых, это оправдание перед своими налогоплательщиками и остальными нищими россиянами куда уходят деньги из государственной казны, на нас мол все наступают, хотят захватить «великую рассею»...
В третьих, придумывая все новые и новые подобные истории, Москва пытается скрыть свою откровенную беспомощность перед ситуацией в России, которая в XXI веке «скатилась» в темноту Средних веков и никак не может понять ответ на вопрос «Что делать?». И не хочет признавать очевидный ответ на вопрос «Кто виноват»? Поэтому и пытаются современные власти Кремля защитить себя ложью, потому что кроме, откровенной лжи и фейков защитить себя уже ничем не может.
Но надолго ли хватит лжи и откровенных фейков?
Очередной фейк был придуман Кремлем с целью оправдания наращивания российской военной техники возле украинской границы, а также на территории Белоруссии.
Например, 4 декабря белорусские власти заявили, что во время проводимой Украиной специальной пограничной операцией «Полісся», украинский вертолет Ми-8 якобы залетел на территорию Белоруссии, нарушив государственную границу страны.
Украинская сторона заявление Белоруссии опровергла. В Госпогранслужбе подтвердили, что при учениях используется авиация, но нарушений воздушного пространства не было.
Это не первый и не последний фейковый вброс, придуманный Кремлём.
Во-первых, это оправдание Кремлёвской агрессии по отношению к другим странам.
Во-вторых, это оправдание перед своими налогоплательщиками и остальными нищими россиянами куда уходят деньги из государственной казны, на нас мол все наступают, хотят захватить «великую рассею»...
В третьих, придумывая все новые и новые подобные истории, Москва пытается скрыть свою откровенную беспомощность перед ситуацией в России, которая в XXI веке «скатилась» в темноту Средних веков и никак не может понять ответ на вопрос «Что делать?». И не хочет признавать очевидный ответ на вопрос «Кто виноват»? Поэтому и пытаются современные власти Кремля защитить себя ложью, потому что кроме, откровенной лжи и фейков защитить себя уже ничем не может.
Но надолго ли хватит лжи и откровенных фейков?
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