Демографический коллапс в россии ускоряется

16:34 23 августа Киев, Украина

Большинство стран медленно восстанавливаются после катастрофических демографических последствий пандемии COVID-19, но не Россия. Вместо этого, как показывают новые данные, в РФ возобновился долгосрочный демографический спад, тенденция, которая, вероятно, усилится и серьезно повлияет не только на самооценку страны, но и на ее перспективы экономического и военного восстановления.

В настоящее время Кремль ищет способы ограничить или обратить вспять демографический спад, но финансовые трудности, многие из которых связывают с войной на территории Украины не позволяют России добиться реального прогресса. Действительно, проблема стала настолько масштабной, что многие эксперты предполагают ухудшение демографии серьезней чем в 90-е. В результате в России возникает вполне реальный сценарий, когда демографический кризис перерастет в политический.

Согласно последней переписи населения России в начале лета и данным Росстата, за первые пять месяцев 2022 года население страны сократилось на 430 тыс. человек, что намного превышает показатель за аналогичный период 2021 года и указывает на очередное сокращение более чем на миллион человек за 2022 год в целом. Цифра 2021 года отражает как соотношение рождений и смертей среди постоянного населения, так и размеры миграционных потоков. Если в прошлом году миграция частично компенсировала большее число смертей по сравнению с рождаемостью, то в этом году этого не произойдет. Наблюдается закономерный отток наиболее работоспособного и образованного населения.

Война, пока что, получила лишь небольшой процент от общего числа смертности в России. Она больше повлияла на эмиграцию. На данный момент можно выделить три основных причины демографического спада и все они, стали следствием непосредственного проведения внутренней политики Путина: отказ правительства решать демографические проблемы, стабильный экономический спад по всей стран, нежелание россиян заводить детей.

Несмотря на заявленную поддержку Путина, люди попросту не хотят рожать в России.

Коэффициент рождаемости в настоящее время значительно ниже уровня воспроизводства - он упал ниже 1,5 ребенка на женщину, что намного ниже 2,2 ребенка, необходимых для поддержания численности населения на нынешнем уровне. Это значит, что общая численность населения России будет непрерывно сокращаться.

С другой стороны, естественным образом растет население неэтнических русских. Вскоре может оказаться, что русских в России значительно меньше, чем сумма этнических народов. Большая доля смертности в России, приходится на мужчин призывного и трудоспособного возраста. Это означает, что в ближайшее десятилетие, если страна останется в том виде, в котором мы можем ее наблюдать сегодня, Кремлю придется выбирать между упадком экономики или сокращением численность военнослужащих.

Оказалось, что Кремль не в состоянии улучшить медицину, создать привлекательные условия для молодых семей и стимулировать рождаемость. Российскому диктатору проще начать захватническую войну, объявить оккупированное население россиянами и заявить о приросте населения, при этом убив еще большее количество людей.