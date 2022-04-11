21:15 12 июля Киев, Украина

После захвата Крыма в 2014 году в Кремле приняли решение о заселении полуострова коренными россиянами и не только. Однако это способ имеет и побочный эффект.

Несмотря на многочисленные проблемы, которые до сих пор существуют на полуострове с 2014 года, Путин активно ведет политику по заселению городов Крыма. Это делается по нескольким причинам.

Во-первых, в случае непредвиденной ситуации, если ЕС, ООН или США потребуют повторного проведения референдума “о волеизъявлении жителей полуострова перейти в состав России”, на этот раз большинство, действительно проголосовало бы “За”.

Во-вторых, менталитет крымчан по-прежнему остается украинским. Они не привыкли к политике тирании, проводимой Кремлем. Увеличение населения материковых россиян в Крыму, по мнению правительства РФ, должно поспособствовать более быстрой интеграции коренных жителей полуострова в повседневную жизнь русских.

В-третьих, и что главное, в сентябре 2021 года, в России должны пройти парламентские выборы. Вновь заселившиеся граждане РФ в совокупности с военными, число которых значительно выросло в Крыму после апрельских “учений”, должны будут показать, что полуостров подавляющим большинством жителей поддерживает «Единую Россию». Это также послужит аргументом, из уст Путина в будущем, против “выпадов” Запада о том, что в Крыму у России нет реальной поддержки.

По некоторым данным, в Крым заселилось от 300 до 600 тыс. граждан РФ. Это не считая военных, которые остались на полуострове после, так называемых, апрельских “учений”. Также, со многими военными прибыли их семьи. И все это переселение происходило и происходит во время критической недостачи воды.

Кремль, как будто не может связать очевидные факты – чем больше людей будет прибывать на полуостров, тем больше воды они будут расходовать. Несложно догадаться, что в правительстве даже не задумывались о комфорте пребывания собственного населения в Крыму при нехватке воды. Главное, чтобы полуостров “сделал правильный выбор на выборах!”.