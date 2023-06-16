Дефолт в США раздувается пропагандистами россии и Китая

20:47 18 мая Киев, Украина

В последнее время информационное пространство периодически наполняется пророссийскими нарративами о финансовых проблемах США

Действительно, эти проблемы существуют, однако они не настолько велики, как их рисует агрессор. 1 мая министр финансов США Джанет Йеллен заявила в письме Конгрессу, что ее ведомство вряд ли сможет выполнить все платежные обязательства правительства “уже 1 июня”, если Конгресс не предпримет срочных действий. Фактически Йеллен предостерегла, что в США реально возможен дефолт.

Письмо главы американского Минфина свидетельствует о срочности сложившейся ситуации и как отмечает издание «Голос Америки»: “риск беспрецедентного дефолта, угрожающий потрясениями мировой экономики, придает новую остроту политическим дебатам в Вашингтоне, где демократы и республиканцы готовятся к многомесячному противостоянию”.

“Почти очевидно, что обе страны [Россия и Китай] воспользуются таким событием [финансовой турбулентностью в США] в пропагандистских целях через информационные операции, используя его как доказательство того, что политическая система США не работает”, – сказала глава Национальной разведки Аврил Хейнс на недавних слушаниях в Конгрессе.

Теперь можно видеть, что ее слова не далеки от реальности. Чтобы уличить раскол на Западе, и особенно в Америке, в Кремле готовы использовать любую возможность, а тем более, когда о дефолте начали громко говорить даже сами американцы. Прежде всего, необходимо определить, что это такое. Существует полный дефолт и технический дефолт.

В первом случае, у страны нет тех денег, которые она должна заплатить кредиторам. Во втором – деньги есть и страна готова их заплатить, однако в связи с техническими сложностями не может этого сделать. В США приближается именно технический дефолт. Несмотря на то, что некоторые американские финансовые эксперты полагают, что “день Х” может наступить не 1-го июня, а несколько недель спустя, риск финансового кризиса все же сохраняется. К слову, уже сейчас инвесторы начинают продавать свои ценные бумаги на фондовых биржах США. И хотя до какого-то коллапса еще очень далеко, тенденция эта продолжает укрепляться. Но проблема Америки, скорее, политическая, чем экономическая.

Дело в госдолге США и невозможности его оплатить. И снова-таки, деньги у американцев есть, однако заплатить они их не могут. Почему? Потому, что правительством установлен лимит на взятие госдолга. У Америки, при ее ВВП в 23 трлн долларов, госдолг достиг своего лимита еще в январе 2023 года 31,4 трлн долларов. Для того, чтобы миновать технический дефолт, правительство должно повысить этот лимит, либо упразднить его вовсе.

Примечательно, что в 2011 году подобная ситуация уже возникала. А если сосчитать изменение лимита госдолга, то всего его меняли 78 раз – как демократы, так и республиканцы. То есть решение ситуации лежит в политической плоскости.

Два лагеря, один из которых выступает за поднятие лимита (демократы), а другой за сокращение расходов (республиканцы) должны договориться. Именно поэтому Джо Байден, вскоре после предупреждения министра финансов созвал лидеров двух основных политических партий, чтобы прийти к консенсусу. Также, важно отметить, что поддержка Украины, как один из аргументов в политических играх США перед выборами, является важным инструментом для представителей обеих партий. В тоже время, все, что было отправлено нашей стране из Соединенных Штатов, будь-то военная, экономическая, гуманитарная помощь, составляет всего 0,3% от ВВП страны.

То есть, даже полное прекращение помощи Украине, никак не повлияет на экономическую ситуацию в США. Кроме того, лишь 33% американцев полагают, что Киев получает “слишком много помощи”, остальные считают, что, либо “столько, сколь нужно”, либо и вовсе – “недостаточно”.

Такая же ситуация остается в Конгрессе. Информация о “крахе американской финансовой системы”, который произойдет 1-го июня – бред российской пропаганды. Это чем-то напоминает “возьмем Киев за 2-3 дня”. Конечно, россияне дошли до украинской столицы, также как и риски технического дефолта как никогда высоки для США, но и в первом и во втором случае, ситуация разрешима, при принятии своевременных, эффективных решений. А все о чем говорят в россми, уже давно необходимо воспринимать, как “белый шум”.