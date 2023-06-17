Дальний Восток России может разделить судьбу Белгородской области, мнение экспертов

23:01 14 июня Киев, Украина

В последние дни особое внимание уделено регулярным рейдам РДК и легиона «Свобода России» в приграничные с Украиной области РФ. Тем не менее, три события, произошедшие за последнюю неделю, убедительно свидетельствуют о том, что в Кремле также встревожены растущим участием Украины на Дальнем Востоке.

Во-первых, ФСБ арестовала мужчину во Владивостоке и обвинила его в стремлении “подорвать безопасность и территориальную целостность России”. В случае признания виновным мужчине, идентифицированному только как “житель этого города”, что само по себе, вероятно, указывает на то, что он украинец или, по крайней мере, имеет украинское происхождение, грозит пожизненное заключение.

Во-вторых, Украина, давно интересующаяся нерусскими и особенно этническими украинскими территориями в РФ (известными как “клинья”) как потенциальными союзниками, дала понять, что планирует сосредоточиться на этнических общинах, в том числе на тех украинцах, у которых нет своих государственных институтов. Поскольку Киев считает, что они более склонны к антироссийскому радикализму, чем те нерусские, у которых есть такие автономии, какими бы ограниченными ни были их полномочия.

В-третьих, Путин дал понять, насколько он обеспокоен бегством этнических русских из приграничных регионов, в том числе с Дальнего Востока, поручив губернаторам этих мест разработать программы по удержанию там русского населения и таким образом блокировать любые сепаратистские действия.

Эти события привлекли новое внимание к “зеленому клину” украинцев на Дальнем Востоке, сообществу, которое возникло в 1890-х годах и которое Кремль усердно подавлял после большевистской революции. До недавнего времени этот регион рассматривался большинством как не имеющий большого значения для современности. Но действуя по принципу “враг моего врага - мой друг”, Киев уделял все большее внимание нерусским внутри России и особенно украинским клиньям.

Однако до начала этого года официальные лица агрессора, по крайней мере публично, в значительной степени игнорировали проблему клина на Дальнем Востоке, принимая за чистую монету отчеты советской и российской переписи населения о том, что доля украинцев среди населения там резко сократилась по различным причинам. Кремль по-прежнему считал эти сообщения абсолютно точными, хотя научные исследования иногда ставили под сомнение их состоятельность. Но в январе 2023 года секретарь Совета безопасности РФ Патрушев признал, что украинцы на Дальнем Востоке сохраняют свою украинскую идентичность и как таковые представляют угрозу территориальной целостности России. В частности, он сказал, что “в южных районах Дальнего Востока значительное количество людей считают культуру украинского народа своей родной”.

На этой неделе Путин поднял этот вопрос, заявив губернатору Магаданской области Сергею Носову, что он и другие региональные лидеры должны предпринять немедленные шаги для блокирования угроз территориальной целостности России, не допустив оттока этнических русских. Учитывая, что диктатор адресовал свои замечания губернатору Дальнего Востока, очевидно, что он обеспокоен как общим оттоком русского населения из окраин, так и возможностью украинского вызова власти Кремля в этом регионе. Слова Путина и арест жителя Владивостока, вероятно, предвещают новые и более масштабные репрессии против всего, что связано с Украиной на Дальнем Востоке - акция, которая может привлечь меньше внимания, чем аналогичные действия ближе к российской столице. Однако такое невнимание может оказаться опасным для путинистов не только потому, что оно подчеркивает опасения Кремля, но и потому, что оно может побудить этнических украинцев и других поверить в то, что у них больше возможностей, чем они думали до сих пор. Если это подтвердится, у Путина возникнут проблемы гораздо более серьезные, чем недавние вторжения в Белгород.