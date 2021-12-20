ЦРУ не доказало, "сливает" ли TikTok информацию властям Китая

Проведя детальные исследования, специалисты американского Центрального разведывательного управления не смогли доказать, что через видеоприложение TikTok идет "слив" информации о пользователях властям Китая.

В то же время, аналитики ЦРУ пришли к выводу, что, в принципе, потенциально китайские спецслужбы действительно могут перехватывать личные данные пользователей видеосервиса и даже получать доступ к их смартфонам. Однако каких-либо доказательств того, что это происходило, нет.

В Белом доме ранее допустили, что в США могут заблокировать TikTok, "чтобы личная информация не попала в руки китайских коммунистов".

Позже президент США Дональд Трамп потребовал продать видеоприложение американской компании до 15 сентября, пригрозив, что в противном случае оно "выйдет из бизнеса".

Напомним, что 7 августа Трамп подписал исполнительный указ о мерах против соцсети TikTok. Против таких мер резко выступили китайские дипломаты.