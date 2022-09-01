ЧВК «Вагнера» может стать реальной угрозой для путина

16:15 22 августа Киев, Украина

Печально известная частная военная компания под названием «Вагнер» уже не первый месяц набирает в свои ряды заключенных из российских тюрем. В тоже время, хозяин вагнеровцев Евгений Пригожин без труда может воспользоваться своим нынешним положением для того, чтобы перехватить власть у Путина и занять его место.

«Евгений Пригожин – питерский бандит. Сейчас он занимает высокое положение среди российских элит, хотя и является им ненавистным. Однако еще в 80-е Пригожина осудили за разбой, мошенничество, склонение несовершеннолетних к преступлению. Выйдя на свободу в начале распада СССР, он, как и полагалось тогда российским преступникам, сделал карьеру в своем родном городе, тесно сотрудничая с силовиками, а затем заручился поддержкой Кремля, Пригожин получал госзаказы для своего легального бизнеса, на чем и сделал состояние», - сообщает собеседник издания, желающий остаться неизвестным для читателей.- «С 2014 года за его счет была создана частная военная компания «Вагнера», взявшая свое название от прошлого позывного командира Дмитрий «Девятого» Уткина – бывшего российского спецназовца, который любил слушать композиции немецкого исполнителя Рехарда Вагнера. Отсюда же, в регулярной армии РФ, ЧВК принято называть оркестром. Наемники участвовали в захвате Крыма, военных действиях на Донбассе, затем в Ливии, Сирии и прочих горячих точках по всему миру».

Долгое время ЧВК «Вагнера» не признавалось Кремлем. Официальные российские лица не признавали их существование, затем говорили, что не имеют к ним отношения и лишь в конце 2021 года, Лавров заявил, что не видит ничего плохого в том, чтобы вагнеровцы были задействованы в ЦАР (Центральная Африканская республика) в качестве “обучающего персонала”.

«За несколько лет, Пригожин завоевал доверие Путина, так как выполнял для него грязную работу. Более того, он лично содержал свой “оркестр”. Естественно, что с началом полномасштабного вторжения ЧВК «Вагнера» приняли в нем непосредственное участие. В отличие от регулярной российской армии, наемники уже имели боевой опыт, большинство из них участвовало в различных конфликтах в составе ЧВК, а значит, они были слажены.

В тоже время, в первые несколько недель войны, ряды вагнеровцев значительно поредели, и даже их боевой опыт не помог в выполнении поставленных задач. Зарекомендовав себя на поле боя, как подразделение, которое не считается с потерями, ЧВК вновь снискало одобрение Путина, а Пригожин даже был удостоен звания “Герой Российской Федерации”. Неся регулярные потери, путинский бизнесмен получил разрешение на вербовку заключенных из российских тюрем. К слову, если раньше набор в наемники был крайне строгим, то теперь практически все ограничения были сняты. Также, стало известно, что вместо стандартного двухмесячного обучения, новоиспеченных вагнеровцев стали тренировать не более недели, после чего отправлять сразу на фронт», - заявляет собеседник.

Пригожин имеет под контролем личную армию. Пусть она не столь многочисленна, однако подчиняются наемники исключительно Пригожину, так как он им платит. Более того, начав набор из тюрем, новые вагнеровцы изначально не питают особой симпатии к правительству страны, которое, собственно и посадило их в тюрьму.

Необходимо уточнить, что в государстве, совершать насилие имеет законное право лишь действующая власть. Силовые структуры на службе у правительства строго регулируются правовым полем и в цивилизованных государствах они имеют целый перечень инструкций по применению оружия или физической силы в отношении граждан. Однако, ЧВК «Вагнера» не относится к силовикам Кремля. Более того, российские чиновники так до конца и не определились – признавать ли связь с вагнеровцами или нет. То есть, Россия потеряла свою монополию на насилие. По факту, в стране теперь существует две отдельные силы, которым законно разрешается творить насилие, это силовые структуры вроде российской армии, росгвардии, спецслужб и ЧВК «Вагнера», - комментируют ситуацию политологи.

«Пригожин, имея на банковском счету, очевидно, не один миллиард долларов, а также собственную армию представляет реальную угрозу Путину. Да, пускай его ресурсы не столь значительны, чем ресурсы Кремля, однако диктатор не допускает до высоких генеральских чинов людей, способных мыслить и противоречить ему, таких, как, например, генерал Александр Лебедь, который, несмотря на свое участие в чеченских войнах, выступал против их проведения и в конце-концов, был убит после прихода к власти Путина. Будучи гэбистом, Путин понимал, что Лебедь не станет выполнять его преступные приказы. Некоторые эксперты, а также наблюдатели, которые знали генерала при жизни, вполне допускают, что Лебедь вполне мог бы перенаправить российские войска с Украины на Кремль.

Пригожин, являясь преступником и бизнесменом, очевидно, не глупый человек. Если до 24 февраля 2022 года, он не имел таких полномочий, как сейчас и в полной мере зависел от милости Путина, то теперь, диктатор сам его наделил практически безграничным человеческим ресурсом и, скорее всего, дополнительным финансированием. Безусловно, это большой риск для хозяина Кремля. Он пошел в ва-банк, так как проигрыш в войне для него станет концом, как прямом, так и в переносном смысле. В тоже время, он вновь допустил фатальную ошибку. Дать законное право уголовнику создать свою собственную ОПГ, вооруженную “до зубов”, с боевым опытом, предоставить ему госфинансирование и после ждать, что преступник будет подчиняться приказам – глупо и опасно», - делают выводы аналитики.