ЧВК «Вагнера» – частная армия для решения кремлевских задач

20:42 20 Август Киев, Украина

Еще с 2013 года стало известно о частной военной компании Вагнера, выросшей из «Славянского корпуса» и спонсируемой Евгением Пригожиным.

Все участники и причастные каким-либо образом к данной организации – вне закона. Поэтому нет никакой надобности давать подписку о неразглашении. Весьма удобно, учитывая какой контингент становится членами этой преступной группировки.

Долгое время информация о ЧВК Вагнера была лишь слухами. Но журналистам, из закрытых источников, удалось узнать, что сотрудниками СБУ было проведено расследование, во время которого не только подтвердилась информация о реальном существовании военной организации, но и удалось отследить заказчика, руководителя и покровителя.

Фото: Как и для чего Россия использует Частную военную компанию «Вагнера»

Кремль официально отрицает существование подобной организации. С другой стороны, недавно задержанные 32 бойца в Беларуси идентифицированы как члены ЧВК Вагнера. На официальный запрос СБУ Украины, по выдаче пленных для суда над ними, за совершенные акты терроризма, сепаратизма, диверсионных действий, убийства украинских солдат и граждан Беларусь ответила, что вышлет приглашение генеральному прокурору. Приглашение так и не было получено, а вагнеровцы благополучно вернулись в Россию, для того чтобы их “судили” на родине.

Если ЧВК Вагнера не существует и никогда не было на территории Украины, по заявлению России, то для чего так старательно бороться за то, чтобы вернуть этих людей обратно?

 

Фото: Как и для чего Россия использует Частную военную компанию «Вагнера»

Также, Путин был осужден и США и несколькими странами ЕС за создание и покровительство ЧВК Вагнера. А агенты Моссада и вовсе не раз уничтожали бойцов военной организации на территории своей страны.

Таким образом, о существовании этой организации знает весь мир, но Путин по-прежнему указывает на абсурдность данного заявления.

Тем временем, по данным СБУ, журналистам удалось выяснить, что зарплаты наемников колеблются в пределах 2–6 тыс. долларов в месяц. Именно за такую сумму, русские из глубинки готовы убивать других людей по всему миру.

Фото: Как и для чего Россия использует Частную военную компанию «Вагнера»

Также, удалось узнать, что ЧВК Вагнера пользуется популярностью на черном рынке, где получает заказы на устранение определенных личностей, захват объектов, территорий, участие в открытом вооруженном конфликте, захват заложника, проведение террористических операций и так далее. Так наемники путешествуют по всему миру и несут русский мир.

Все давно привыкли к тому, что Путин придерживается методов советского союза. Его личная армия так и будет убивать людей по всему миру даже после его ухода с поста президента. Всегда останутся люди, жаждущие решить свои проблемы силами наемников