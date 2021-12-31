20:42 20 Август Киев, Украина

Еще с 2013 года стало известно о частной военной компании Вагнера, выросшей из «Славянского корпуса» и спонсируемой Евгением Пригожиным.

Все участники и причастные каким-либо образом к данной организации – вне закона. Поэтому нет никакой надобности давать подписку о неразглашении. Весьма удобно, учитывая какой контингент становится членами этой преступной группировки.

Долгое время информация о ЧВК Вагнера была лишь слухами. Но журналистам, из закрытых источников, удалось узнать, что сотрудниками СБУ было проведено расследование, во время которого не только подтвердилась информация о реальном существовании военной организации, но и удалось отследить заказчика, руководителя и покровителя.

Кремль официально отрицает существование подобной организации. С другой стороны, недавно задержанные 32 бойца в Беларуси идентифицированы как члены ЧВК Вагнера. На официальный запрос СБУ Украины, по выдаче пленных для суда над ними, за совершенные акты терроризма, сепаратизма, диверсионных действий, убийства украинских солдат и граждан Беларусь ответила, что вышлет приглашение генеральному прокурору. Приглашение так и не было получено, а вагнеровцы благополучно вернулись в Россию, для того чтобы их “судили” на родине.

Если ЧВК Вагнера не существует и никогда не было на территории Украины, по заявлению России, то для чего так старательно бороться за то, чтобы вернуть этих людей обратно?

Также, Путин был осужден и США и несколькими странами ЕС за создание и покровительство ЧВК Вагнера. А агенты Моссада и вовсе не раз уничтожали бойцов военной организации на территории своей страны.

Таким образом, о существовании этой организации знает весь мир, но Путин по-прежнему указывает на абсурдность данного заявления.

Тем временем, по данным СБУ, журналистам удалось выяснить, что зарплаты наемников колеблются в пределах 2–6 тыс. долларов в месяц. Именно за такую сумму, русские из глубинки готовы убивать других людей по всему миру.

Также, удалось узнать, что ЧВК Вагнера пользуется популярностью на черном рынке, где получает заказы на устранение определенных личностей, захват объектов, территорий, участие в открытом вооруженном конфликте, захват заложника, проведение террористических операций и так далее. Так наемники путешествуют по всему миру и несут русский мир.

Все давно привыкли к тому, что Путин придерживается методов советского союза. Его личная армия так и будет убивать людей по всему миру даже после его ухода с поста президента. Всегда останутся люди, жаждущие решить свои проблемы силами наемников.