ЧВК «Вагнер» необходимо признать террористической организацией

15:12 10 января Киев, Украина

Евгений Пригожин, известный также как повар Путина, стал влиятельной фигурой в России после начала полномасштабного вторжения в Украину. «Откровенный преступник, он сколотил свое состояние, тесно взаимодействуя с Кремлем и выполняя “грязную работу” По непонятным причинам, ЧВК «Вагнер», владельцем и главным спонсором которой является Пригожин, до сих пор не признана террористической организацией, однако пришло время это сделать», - считают украинские политологи.

По мнению западных экспертов, вагнеровцы стали “важнейшим инструментом в руках Кремля на войне против Украины”. По различным данным, вся группировка ЧВК «Вагнер» может насчитывать до 25 тыс. человек. Разочарованный в своих ручных генералах Путин наделил Пригожина практически безграничной властью. Тот, в свою очередь, не считаясь с потерями, отправляет тысячи завербованных заключенных в качестве пушечного мяса на смерть.

В то же время, это не является основной причиной, по которой вагнеровцев необходимо признать террористической группировкой. Известно, что кроме войны в Украине, наемники принимали участие в конфликтах в Сирии, Ливии и других странах Африки. Вагнеровцы отправлялись в те страны, где Россия официально не могла использовать регулярную армию.

Еще одним фактом в пользу признания наемников Пригожина террористической группировкой, остается деятельность в Мали, ЦАР и других африканских республиках.

«Сеть пригожинских фирм добывает там драгоценные камни, металлы и древесину. При этом регулярно всплывают факты насилия, пыток, убийств местного населения. А в условиях, наложенных на Россию санкций, нелегальный бизнес Пригожина пополняет бюджет агрессора. Недавно стало известно, что ЧВК «Вагнер» стала напрямую сотрудничать с КНДР и Ираном в закупках вооружения. Речь идет не только о легком стрелковом оружии, но и об артиллерии, артиллерийских боеприпасах, бронемашинах и т.д.», - пишут военные аналитики Украины.

Джейсон Блазакис, бывший директор отдела контртеррористических санкций Госдепартамента США, объясняет необходимость признания вагнеровцев террористической группировкой следующим образом: “Мы достигли момента, когда мировому сообществу нужно на уровне властей задуматься о дальнейших мерах в отношении «Группы Вагнера», поскольку она становится все более важной для России в ее военных усилиях в Украине. И соразмерно этому должно возрастать давление, оказываемое конкретно на «Группу Вагнера» и юридических или физических лиц, которые оказывают ей поддержку. Один из способов сделать это — рассмотреть вопрос, соответствует ли «Группа Вагнера» юридическому определению террористической организации. Мой ответ на это - несомненно, да, соответствует. ЧВК «Вагнера» занимается террористической деятельностью, направленной против ни в чем не повинных гражданских лиц с целью создания атмосферы страха в политических целях. Это наиболее полное определение терроризма. Соответствует ли «группа Вагнера» таким юридическим критериям? Абсолютно”.

Наделение частной военной компании статусом террористической организации, поможет ограничить будущее сотрудничество с наемниками Пригожина за пределами России, считают политологи. По мнению экспертов, страны не захотят сотрудничать с российской частной военной компанией, которую мир признал террористической группировкой, чтобы избежать введения санкций.