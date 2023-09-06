ЧВК «Вагнер»: эхо войны прокомментировали политологи

Отец экс-вагнеровца говорит, что “сын искупил свою вину кровью”. На вопрос журналистов, чем занимается сын после возвращения домой, Суюншалиев старший заявил, что сын его исправился, не пьет, ведет себя хорошо и усердно работает. Односельчане же, вспоминают буйный характер Суюншалиева.На заработанные деньги он купил машину, хотя права на вождение не имеет. Это не останавливает Суюншалива младшего разъезжать по селу. На многочисленные жалобы местных жителей полиция никак не реагирует.В селе говорят, что “это бомба замедленного действия”. В то же время, “против воюющих ничего плохого” они сказать не могут. «Снова россияне демонстрируют отсутствие причинно-следственной связи. Ведь их диктатор начал войну против другой страны, когда свое государство он лично поставил “на колени”, обобрав народ до нитки, позволил уголовнику вербовать других уголовников, а затем отпустить всех на свободу. Более того, приказ о помиловании должен подписать лично президент РФ, коим, к сожалению, пока что является Путин. При этом вернувшиеся на свободу с нарушенной психикой убийцы стали неприкасаемыми для полицейских. Толи по причине страха, толи по указанию “сверху”.По всей видимости, россияне так и продолжат сидеть у экранов телевизоров, кричать в унисон с пропагандистами о “великой России”, пока оккупанты, вернувшиеся с войны, будут грабить их дома и вырезать одного за другим», — комментируют положение дел в России, украинские политологи.