14:04 07 Май Киев, Украина

Расследование чешских правоохранительных органов по делу взрывов боеприпасов во Врбетице продолжается. Четвертого мая стало известно, что первый вице-премьер готовил тайную сделку с российским правительством.

Оказывается, Ян Гамачек, 15 апреля, до того как Чехия обвинила Мишкина и Чепигу в трагедии 2014 года, приглашал представителей чешских спецслужб для того, чтобы обсудить вместе с послом Чехии в России возможную сделку с правительством РФ. Они хотели попросить у Кремля 1 млн доз вакцины «Спутник V» в обмен на неразглашение материалов расследования. Был также и альтернативный вариант требований от чехов – проведение встречи Путина и Байдена в Праге.

Сведенья о вероятной сделке в очередной раз подтверждают причастность России в диверсиях во Врбетице.

Так как информация о тайном собрании стала известна широким массам, от Гамачека потребовали ухода в отставку. Оппозиционеры призвали собрать закрытое заседание парламента, чтобы выслушать первого вице-премьера. Именно на нем, Гамачек должен либо подтвердить, либо опровергнуть информацию о сделке. Предполагается, что заместитель премьера выразит несогласие. Поэтому во время заседания должны будут предоставить весомые доказательства в пользу его обвинения.

Удалось выяснить, что встреча проходила в здании МВД Чехии. На встрече, кроме Гамачека, были посол Чехии в России Витезслав Пивонька, директор Управления внешних связей и информации чешской разведки Марек Шимандл, директор военной разведки Ян Бероун, начальник полиции Ян Швейдар, а также генеральный прокурор Чехии Павел Земан. Представителей СБЧ (Служба безопасности Чехии), расследовавших взрывы на складах не было.

Вероятно, информация о материалах расследования и о возможных действиях чешского правительства стала известна в узких кругах заранее. Потому как Гамачек до тайной встречи уже объявил о своем визите в Москву. Предлогом было рассмотрение возможности приобрести российскую вакцину. Результат договоренности остается неизвестным, однако, визит в Москву, назначенный на 19 апреля, первый вице-премьер отменил 17 апреля, за несколько часов до того, как СБЧ обвинила Россию.

Видимо, и об этой встрече СБЧ могли знать, потому как решили предать огласке не законченное расследование, преждевременно обвинив Россию, на основании тех неполных данных, что у них были. Это помогло отменить встречу Гамачека, ведь после того, как об этом узнал весь мир, а в особенности союзники по НАТО, первый вице-премьер уже не мог вести никаких переговоров с Москвой. Такая аудиенция заставила бы как минимум тут же отказаться от своего поста.