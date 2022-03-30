Что знает история о том, как справиться с конституционным кризисом

13:48 05 ноября Киев, Украина

Из-за решения, принятого КСУ, в Украине начался конституционный кризис , поставив под угрозу антикоррупционную реформу. Владимир Зеленский предложил ВР распустить Конституционный Суд. Но реализовать это быстро и законно — невозможно.

А бывали такие кризисы в других странах? Еще бы! Много и разные! Мы приведем пять случаев конституционных кризисов в других странах в разные периоды. И расскажем, как их решали: в России — танками, в Бельгии — временным отречением короля, в Австралии — вмешательством британской короны, в Польше — провластными судьями в Конституционном трибунале, а в Перу — поддержкой президента народом и армией.

Австралия, октябрь — ноябрь 1975 года

Причины: В 1972 году Гоф Уитлэм привел Лейбористскую партию к победе на выборах и стал премьер-министром Австралии, прервав 23-летнее правление консерваторов. В октябре 1975 года верхняя палата парламента — Сенат, большинство мест в котором принадлежало оппозиции, отказалась согласовывать бюджет государства. Совместное заседание обеих палат, Сената и Палаты общин, предусмотренное Конституционным Судом как средство решения таких конфликтов, не принесло успеха.



Решение: 11 ноября 1975 года единственный раз в истории представитель британской короны, генерал-губернатор Джон Керр отправил в отставку премьер-министра Австралии Гофа Уитлэма, распустил обе палаты парламента и назначил досрочные выборы.





Итоги: Сторонники Уитлэма расценили его отставку как вмешательство Великобритании во внутренние дела Австралии. В крупных городах прошли многотысячные акции протеста. Но на досрочных выборах в декабре 1975 года убедительную победу одержали противники Уитлэма — консерваторы из Либерально-национальной коалиции.

Бельгия, март — апрель 1990 года

Причины: До 1990 года Бельгия оставалась одной из немногих европейских стран, где аборты были под запретом. В начале 1990 года, несмотря на противодействие Христианской партии, коалиция Социалистической и Либеральной партий приняла закон о либерализации абортов. Но католические епископы резко выступили против, пообещав отлучать от церкви всех причастных к абортам. Из-за этого бельгийский король Бодуэн 30 марта сообщил премьер-министру, что он не может подписать закон, «не поправ своей совести как католик». Поскольку законы не вступают в силу без королевской подписи, то это могло привести к конституционному кризису.



Решение: Бодуэн заключил договор с премьером о том, что бельгийское правительство 4 апреля объявляет короля неспособным выполнять обязанности, берет на себя полноту его власти и одобряет закон. А на следующий день парламент проголосовал за то, чтобы восстановить полномочия короля.





Итоги: Король Бодуэн остался без трона всего на 44 часа, закон одобрили. Такое соломоново решение оценили даже в Ватикане, назвав действия короля «благородным и смелым выбором, продиктованным очень высокой моралью и совестью».

Россия, сентябрь — октябрь 1993 года

Причины: Конфликт между президентом России Борисом Ельциным и российским парламентом во главе с Русланом Хасбулатовым из-за разногласий по поводу разграничения политической власти. Парламент готовил импичмент, а Ельцин 21 сентября 1993 года своим указом распустил парламент и призвал к новым выборам. У президента не было конституционных полномочий на это, и Конституционный Суд постановил, что указ неконституционен.



Решение: Это привело к 10-дневному вооруженному противостоянию в центре Москвы и штурму здания парламента, Дома Советов, с применением танков. По официальным данным, в столкновениях погибло около 200 человек. Хасбулатова и его сторонников арестовали.





Итоги: Борис Ельцин добился принятия новой конституции страны, значительно расширившей полномочия президента. Тенденция к расширению в конституции президентской власти продолжается до сих пор, уже при Владимире Путине.

Польша, 2015—2016 годы

Причины: В мае 2015 года на президентских выборах в Польше победил консерватор Анжей Дуда. Тогдашняя правящая либеральная партия «Гражданская платформа», опасаясь проиграть на парламентских выборах президентской партии «Право и справедливость», решила обеспечить себе возможность влиять на политику и после выборов. Для этого они изменили закон о Конституционном Трибунале (аналог Конституционного суда в Польше).

Это позволило назначить в Конституционный Трибунал целых пять судей по квоте «Гражданской платформы». Но президент Дуда не принял у новых судей присягу. В октябре 2015 года партия Дуды выиграла выборы и стала правящей. Она снова поменяла закон о Конституционном Трибунале и выбрала новых пять судей, присягу у которых Дуда принял ночью. Но сам Трибунал не принял всех судей, а только двух из пяти.

Получилось, что в стране есть несколько судей Трибунала с непонятным статусом — трое судей, которых по закону выбрал предыдущий парламент, но не принял новый парламент, и трое новых судей, которых выбрал парламент, но не принял трибунал. В состав Конституционного Трибунала Польши входит 15 судей, получилось, что к концу 2016 года исполняли обязанности только 12 из них.



Решение: В декабре 2015 года парламент Дуды принял новые поправки в закон о Конституционном Трибунале. Они очень ограничивали функции конституционного органа и делали его работу фактически невозможной. Венецианская комиссия признала эти изменения угрозой верховенству закона, демократии и правам человека. Сам трибунал 9 марта 2016 года признал эти поправки неконституционными. Это решение поддержал Европарламент.

Итоги: 20 декабря 2016 года исполняющая обязанности председателя Конституционного Трибунала Юлия Пшилембска все-таки ввела в состав суда трех судей, которых избрал парламент Дуды, на места тех судей, которых избрал предыдущий парламент. Эти судьи считаются подконтрольными правящей партии «Право и справедливость».





Перу, сентябрь — октябрь 2019 года

Причины: До 2018 года пост президента Перу занимал Педро Кучинский, в 2018 году он попал в скандал со скупкой голосов и его место занял первый вице-президент Мартин Вискарра. Он объявил своей целью искоренить коррупцию в стране. С этого и началось противостояние президента и парламента Перу — Национального конгресса. Дело в том, что судей Конституционного суда назначает конгресс.

Многие из кандидатов на посты судей были замешаны в коррупционных скандалах. Поэтому президент Вискарра предложил изменить процедуру выбора судей. Национальный конгресс как раз выдвинул кандидатом в судьи двоюродного брата президента конгресса. Это было прямым конфликтом интересов: брат президента конгресса не мог бы беспристрастно решить конфликт между конгрессом и президентом. Потому Вискарра распустил парламент и выступил с обращением к народу.



Решение: Парламент отказался признавать себя распущенным и вместо этого 30 сентября 2019 года признал президента временно недееспособным и таким, который не может быть президентом из-за нарушения Конституции. Исполняющим обязанности президента Национальный конгресс назначил вице-президента Мерседес Араос. Но жители столицы страны вышли на площадь к зданию законодательного дворца с протестами против конгресса, а армия и полиция продолжили подчиняться президенту Вискарре и считать его главнокомандующим. Уже 1 октября Араос подала в отставку и призвала граждан страны переизбрать Национальный конгресс.



Итоги: Вискарра назначил новые выборы на январь 2020 года. Те депутаты конгресса, которых на них избрали, исполняют свои обязанности до конца срока предыдущего конгресса. То есть, новые полноценные выборы состоятся в 2021 году.