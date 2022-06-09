Что ждет жителей «освобожденных» территорий

22:50 09 июня Киев, Украина

Бесконечное изменение Кремлём целей войны свелись к “освобождению” Донбасса. Методы, которые использует российская армия для захвата украинских территорий, соответствуют тактике выжженой земли. Они действительно освобождают Донбасс, но от гражданской инфраструктуры и от людей, но восстанавливать города, никто из них не собирается.

В тех городах и населенных пунктах Украины, где оккупанты встречают хоть какое-то сопротивление, они принимают решение сравнять их с землей. Непрерывный огонь артиллерии не заканчивается до тех пор, пока не остается целых домов, инфраструктурных объектов и производств. Нанесенный ущерб гражданской, производственной и логистической инфраструктуре оценивается в сотни миллиардов долларов.

Как ни странно, но уже многие в самой России понимают, что города обстреливают именно их войска, хотя пропагандисты и официальные представители российской стороны повторяют – “Мы хотим, прежде всего, сохранить инфраструктуру города”.

Для чего уничтожать всю инфраструктуру городов и после этого захватывать их? Какой в этом смысл?

Спустя 8 лет оккупации частей Донецкой и Луганской областей ясно, что ни о каком развитии регионов или отстройке разрушенных зданий Россия не побеспокоится. Некогда одни из самых богатейших регионов Украины, Донецк и Луганск превратили в еще более депрессивные регионы, чем некоторые населенные пункты в самой России. Предоставив самопровозглашенным республикам, так называемую, “независимость”, Путин не улучшил положение в них, а лишь узаконил преступность и беззаконие, которые процветали в ОРДЛО с 2014 года. Паспорта непризнанных никем государств не дают никаких прав их обладателям, они не могут выехать за границу, обратиться в международные инстанции. “Защита людей Донбасса”, о которой не устают повторять в России, является необходимым предлогом-провокацией, чтобы оправдать агрессию против Украины и не более. Единственное, от чего необходимо защищать людей Донбасса так это от Кремля и российской армии, которая не без удовольствия разрушает украинские города.

В тоже время, Россия рассматривает вариант присоединения Донецкой, Луганской, а теперь и Херсонской, Запорожской областей в свой состав. Но и этот вариант, как показывает история, не сулит захваченным территориям ничего хорошего. За все время аннексии Крыма, полуостров так и не получил “экономического подъема” или развития инфраструктуры о которых заявляло правительство Кремля. Многие крымчане говорят о том, что жизнь осталась на прежнем уровне, либо стала еще хуже. Коррупция усилилась, а цены на продукты питания увеличились.

В такой же ситуации находятся и другие оккупированные территории – Татарстан, Дагестан и даже Чечня. За то время, что они находятся в составе РФ, республики получили статус одних из самых депрессивных регионов в этой стране. Средняя зарплата граждан ниже, чем в других областях России и люди готовы использовать любую возможность, чтобы выехать из своих селений, а одна из самых перспективных возможностей выехать это участвовать в военных действиях спровоцированных Кремлём.

Важно понимать, что Кремль не станет, да и физически не сможет дотировать захваченные территории Украины, если решит взять их в свой состав. И без того слабая экономика агрессора (1,5% от мировой в довоенный период) получила мощнейший удар от западных санкций, и не потянет многомиллирдные затраты на отстройку разрушенных российской армией городов.

Путин настроил против себя весь мир, разрушил и продолжает разрушать экономику собственной страны, убивает украинцев, его военное командование нелепо тратит личный состав неся колоссальные потери. И все это ради того, чтобы “освободить” Донбасс и попутно как можно больше территорий Украины от людей и жилой инфраструктуры?