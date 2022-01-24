Что ждет Россию в свете последних событий в мире

17:26 24 Январь Киев, Украина

Учитывая ситуацию в Казахстане (в частности, касательно участия «российских миротворцев» в «наведении порядков» в стране), опубликованные в декабре МИД РФ проекты двух документов (договор с США и соглашение с НАТО, согласно которым Кремль хочет «уговорить» США и страны-члены НАТО не сотрудничать в военной сфере со странами бывшего СССР и не принимать их в состав НАТО), а также стянутые к границам с Украиной российские войска, стоит проанализировать социологические и аналитические материалы касательно возможных последствий для России в случае полномасштабной войны с Украиной.

Прежде всего, согласно результатам всеукраинского опроса Киевского международного института социологии, проведенного в декабре 2021 года, каждый третий респондент – 33,3% – готов оказывать вооруженное сопротивление, 21,7% – готовы сопротивляться путем участия в акциях гражданского сопротивления, 50,2% украинцев – в принципе готовы сопротивляться тем или иным образом.

Помимо этого, влиятельный аналитический центр с центральным офисом в Брюсселе «Международная кризисная группа» (International Crisis Group, ICG) опубликовал доклад «Реакция на новое наращивание Россией военной мощи возле Украины». В этом документе, в частности, утверждается, что в случае вооруженного российского вторжения, Россия понесет не только большие потери, но и негативную реакцию со стороны российской общественности.

Поскольку длительная оккупация части Украины оказалась болезненной и дорогостоящей для РФ, а поддержка марионеточных правительств в Донбассе привела к развалу промышленности и обнищанию населения, Москва. скорее всего. попробует расширить зоны контроля сепаратистов для блокады. Но подобное развитие ситуации лишь укрепит позиции Президента Украины, повышая его популярность как в стране, так и за ее пределами.

Более того, несмотря на то, что Украина не является членом НАТО, ряд стран-членов НАТО, в том числе США и Франция, а также сам альянс постоянно заявляет о своей поддержке территориальной целостности Украины и предупредили Россию, что агрессия будет иметь серьезные последствия. Эта международная поддержка играет важную роль в геополитических расчетах; Кремль не заводит друзей на международной арене, поскольку Запад объединяется против его агрессивной внешней политики.

Также в докладе напоминается о введении «высокоэффективных экономических мер», от которых Запад воздерживался в прошлом. В частности, «высокоэффективные» меры могут включать запрет на кредитование и ведение бизнеса с российскими энергетическими и металлургическими компаниями и банками, контролируемыми государством; отключение России от банковской сети SWIFT; и дальнейшее ограничение доступа России к западному финансированию посредством запрета на покупку российского суверенного долга на вторичном рынке. Причем готов целый чисто американский пакет антироссийских санкций, которые уничтожат российскую экономику в течение нескольких месяцев, а также совместный пакет санкций с Европейским Союзом.

Страна-агрессор Россия просто обязана повернуть назад, пока не поздно, так как не сможет достичь поставленных целей с помощью военной силы. Или Кремль дождется принятия резолюции о непризнании Владимира Путина президентом после 2024 года?! Это станет крахом для Путина, который не сможет представлять интересы своей элиты на Западе, что подорвет его легитимность и может стать отправной точкой крушения путинской империи. Его наследие будет уничтожено.