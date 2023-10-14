Что ждет ЧВК «Вагнер» после ликвидации Пригожина

05:08 14 октября Киев, Украина





Конец сентября и начало октября принесли несколько важных событий, касающихся ЧВК «Вагнер» и ее будущего. 27 сентября пресс-офицер Восточной группы Вооруженных сил Украины Илья Евлаш подтвердил присутствие наемников зоне боевых действий. Он отметил, что в Беларусь присутствовало 8 тыс. боевиков. С тех пор часть этих наемников была переброшена в Африку, а около 500 подписали контракты с Минобороны РФ для дальнейшего участия в войне. Евлаш также отметил, что отправленные в Украину остатки вагнеровцев, несмотря на то, что они остаются наиболее хорошо обученной и подготовленной силой в составе войск РФ, не меняют правила игры и не представляют какой-либо серьезной угрозы для ВСУ.

Между тем россияне заявили, что ЧВК «Вагнер» сейчас действует в районе Бахмута и приближаются к Харькову и Запорожью. Источники также заявили, что, как только россияне перейдут в широкомасштабное наступление, чтобы гарантировать, что “украинское контрнаступление полностью провалилось”, знания и опыт наемников будут “неоценимы”. Крушение самолета Пригожина дало возможность Министерству обороны России взять под контроль вагнеровцев. Несмотря на то, что экс-финансист “отошел от дел”, наемники продолжают существовать и выполнять распоряжения Минобороны РФ.Конец сентября и начало октября принесли несколько важных событий, касающихся ЧВК «Вагнер» и ее будущего. 27 сентября пресс-офицер Восточной группы Вооруженных сил Украины Илья Евлаш подтвердил присутствие наемников зоне боевых действий. Он отметил, что в Беларусь присутствовало 8 тыс. боевиков. С тех пор часть этих наемников была переброшена в Африку, а около 500 подписали контракты с Минобороны РФ для дальнейшего участия в войне. Евлаш также отметил, что отправленные в Украину остатки вагнеровцев, несмотря на то, что они остаются наиболее хорошо обученной и подготовленной силой в составе войск РФ, не меняют правила игры и не представляют какой-либо серьезной угрозы для ВСУ.Между тем россияне заявили, что ЧВК «Вагнер» сейчас действует в районе Бахмута и приближаются к Харькову и Запорожью. Источники также заявили, что, как только россияне перейдут в широкомасштабное наступление, чтобы гарантировать, что “украинское контрнаступление полностью провалилось”, знания и опыт наемников будут “неоценимы”.



На Валдайском саммите На Валдайском саммите Путин косвенно упомянул о потенциальном использовании Россией вагнеровцев в предстоящих сражениях. Он заявил, что “тысячи бойцов [ЧВК «Вагнера»] подписали контракты с вооруженными силами”. Эти события указывают на то, что ЧВК «Вагнер» не исчезнет, и агрессор продолжит использовать ее для своих миссий за границей.

Об этом явно свидетельствует факт встречи Путин, Андрея Трошева (одного из сооснователей ЧВК «Вагнер») и Юнус-бека Евкурова 28 сентября. Скорее всего, в реструктуризированной наемнической организации, замминистру будет поручено отвечать за “внешние связи” вагнеровцев с внешними партнерами и клиентами России. Недавнее турне Евкурова по региону Ближнего Востока и Африки, включая Буркина-Фасо, Мали и Центральноафриканскую Республику, может подтвердить этот аргумент. В ходе своего визита, он подчеркнул стратегический интерес России к сотрудничеству с этими странами, в частности, в военно-технической, экономической и атомной отраслях.



В ходе встречи Путин раскрыл важную информацию. Он заявил, что “во время нашей последней встречи [которая состоялась в конце июня, после неудачной попытки госпереворота Пригожина] мы говорили о том, что [Трошев] взял на себя обязательство сформировать добровольческие формирования, которые могли бы выполнять различные боевые задачи, прежде всего” в Украине. По данным российских источников, во время июньской встречи, Путин якобы предложил командирам наемников возможность продолжить службу под руководством Трошева, который, как утверждает Путин, “все это время был их настоящим командиром”. Хотя российские власти официально не подтвердили эту информацию, Трошев будет координировать эффективную коммуникацию между боевиками и Минобороны. Якобы Пригожин выступил категорически против этой договоренности, после чего его самолет был сбит.



По мнению пророссийского военного эксперта Виктора Литовкина, сейчас в ЧВК «Вагнер» идет реструктуризация. Ее официальное название должно лишиться приставки ЧВК (частная военная кампания) и перейти под полный контроль Минобороны РФ. Литовкин также утверждал, основываясь на многочисленных Telegram-каналах, что наемников могут разделить на три части, каждую из которых возглавит отдельный командир, но “коллегиальность в принятии решений, скорее всего, сохранится”. Трошеву, скорее всего, прикажут оставаться в Украине, тогда как Антона Елизарова («Лотос») и Павла Пригожина (сын Евгения) отправят в Африку или регион Ближнего Востока.



Хотя это лишь прогнозы и они еще не подтверждены конкретными фактами, можно выделить три тенденции, связанные с ЧВК «Вагнер». Во-первых, боевики де-факто перешли под руководство Минобороны, и продолжат выполнять “деликатные” миссии для Кремля, пользуясь его полной поддержкой и защитой. Во-вторых, вагнеровцы претерпели масштабную реструктуризацию и внутреннюю трансформацию. Вместо прежнего невоенного руководства его новое официальное руководство будет состоять из бывших регулярных военных, подчиняющихся Министерству обороны, с существенным военным опытом. В-третьих, география деятельности наемников вряд ли сократиться. Скорее всего, африканский континент останется в центре внимания.