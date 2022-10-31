Что стоит за предложением Грузии провести референдумы и начать войну с россией?

05:45 30 октября Киев, Украина





Кобахидзе отметил: “Мы можем провести референдум и спросить людей, хотят они открывать второй фронт в Грузии или нет. Согласны ли они с высшим руководством Украины или с нашей позицией не открывать второй фронт?” Он пояснил, что референдум будет действительным в условиях, когда “украинское правительство пытается втянуть Грузию в войну. Высокопоставленные киевские чиновники не могут скрыть своего желания открыть в Грузии второй фронт, чтобы она оказалась втянутой в войну”. Поводом для этой экстраординарной инициативы послужило заявление депутата Верховной Рады Федора Вениславского, который 12 сентября посоветовал Грузии воспользоваться успешным наступлением ВСУ в Харьковской области и “предпринять конкретные шаги по освобождению Абхазии и Южной Осетии”. На брифинге 13 сентября председатель правящей партии «Грузинская мечта» (ГМ) Ираклий Кобахидзе отметил, что грузинские власти представили идею проведения референдума, на котором грузинский народ спросят, хотят ли они открыть “второй фронт” против России в Грузии. При этом Кобахидзе неоднократно резко высказывался по поводу украинской риторики. Такой шаг грузинского политика расценивается как провокация в отношении собственного народа.Кобахидзе отметил: “Мы можем провести референдум и спросить людей, хотят они открывать второй фронт в Грузии или нет. Согласны ли они с высшим руководством Украины или с нашей позицией не открывать второй фронт?” Он пояснил, что референдум будет действительным в условиях, когда “украинское правительство пытается втянуть Грузию в войну. Высокопоставленные киевские чиновники не могут скрыть своего желания открыть в Грузии второй фронт, чтобы она оказалась втянутой в войну”. Поводом для этой экстраординарной инициативы послужило заявление депутата Верховной Рады Федора Вениславского, который 12 сентября посоветовал Грузии воспользоваться успешным наступлением ВСУ в Харьковской области и “предпринять конкретные шаги по освобождению Абхазии и Южной Осетии”.

В марте 2022 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заметил, что Грузия “очень поможет” Украине, открыв военные фронты против России, чтобы силой восстановить контроль над оккупированными регионами Абхазия и Цхинвал.



Лидеры ГМ расценили это заявление как уловку Киева и оппозиционной партии «Единое национальное движение» Михаила Саакашвили (ЕНД) с целью “втянуть Грузию в войну против России”. “Логика” правящей партии базировалась на чрезмерно “сложной структуре”: Саакашвили, который после ареста 1 октября 2021 года находится в грузинской тюрьме, остается украинским политиком - формально он возглавляет исполком Украинского национального совета Реформы. Кроме того, другие лидеры ЕНД также довольно дружны с влиятельными политиками, в том числе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ссылаясь на эти “опасные связи”, Кобахидзе несколько раз предупреждал: “Те, кто находится в оппозиции к грузинскому правительству, здесь, в Грузии, имеют власть в Киеве”.

Но большинство грузинских политиков и экспертов считают идею ГМ о “референдуме о войне с Россией” совершенно неадекватным ответом на заявления украинских политиков - особенно на фоне “теорий заговора” относительно тайных контактов между грузинской оппозицией и партия Зеленского «Слуга народа».



Заявление Кобахидзе является даже не политическим трюком, а неприемлемым предположением об экзистенциально опасной российской агрессии в условиях, когда Заявление Кобахидзе является даже не политическим трюком, а неприемлемым предположением об экзистенциально опасной российской агрессии в условиях, когда Россия оккупировала 20% территории Грузии. Грузинский народ до сих пор находится в шоке от многих трагедий последних 25 лет своей истории, особенно российской агрессии 2008 года, и говорить в этих условиях о “военном референдуме” означает поставить весь народ перед труднейшей дилеммой.

Оппозиционные политики единодушно осудили заявления Кобахидзе. Депутат грузинского парламента Теона Акубардия подчеркнула, что “идея референдума” является продолжением открытой дезинформации и антизападной пропаганды. Акубардия заявила: “Я не ожидаю, что он [референдум] состоится, но он усиливает нынешнюю тенденцию и в целом укрепляет интересы России против Грузии. Почему? Потому что это усиливает страх перед русскими в грузинском обществе, прошедшем три войны с Россией. Общая цель этого - сохранить власть, даже если это противоречит декларируемым национальным интересам Грузии”.



Кроме того, заявления Кобахидзе следует рассматривать еще и с точки зрения ухудшения отношений с США. Грузинские депутаты, поддерживающие правительство, обвинили не только украинских политиков, но и посла США в Грузии Келли С. Дегнан, а также делегацию Евросоюза в Тбилиси в стремлении “втянуть Грузию в войну против России”.

По словам грузинских депутатов, их логика проста: “поскольку посол Дегнан часто общается с лидерами грузинской оппозиции, которые, в свою очередь, дружат с украинскими властями, это означает, что США также хотят, чтобы Грузия была втянута в войну против России”. Посол Дегнан довольно резко отреагировала на эти обвинения: “В последние недели я получила вопросы от высокопоставленных вашингтонских чиновников, в которых ставились под сомнение мотивы тех, кто продолжает повторять теории заговора и ложь, основанную на российской дезинформации”.

Посол добавила, что среди высокопоставленных вашингтонских чиновников значительно растет недоумение относительно того, почему грузинское правительство не дистанцируется от этого более резко. “Если правящая партия и правительство не согласятся с вышеупомянутыми, заведомо ложными обвинениями в адрес стратегического партнера Грузии – США, то есть надежда на то, что они резко и однозначно дистанцируются от него”, – подчеркнула посол Дегнан.



Очевидно, что правящая партия Грузии не собирается проводить предложенные ранее референдумы, чтобы спросить мнение народа о будущем противостоянии с Россией. Более того, Кобахидзе, видимо, продолжает поддерживать связь с Кремлем, если придерживается версий российской пропаганды.