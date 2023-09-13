Что происходит с российской экономикой? Мнение экспертов

21:27 13 сентября Киев, Украина

Человеку со временем свойственно оставлять в памяти лучшие моменты из прошлого и отсеивать все плохие и отягчающие моменты. Так устроен человеческий мозг. Вот и люди, которые прожили половину жизни в СССР, вспоминают только хорошее. Справедливости ради, стоит отметить, что из-за тотальной цензуры и “железного занавеса”, население развалившейся страны не знало альтернативы и не могло сравнить жизнь в развитых демократических государствах и при тоталитарном режиме. Поэтому неудивительно, что оказавшись в условиях, когда власть в стране захватил диктатор, разворовавший вместе с друзьями природные богатства и обвинивший в этом “внешних врагов”, население ностальгирует по СССР, как по чему-то “светлому”, где была “стабильность”, в которой не нужно было думать и развиваться. И Путин благополучно возвращает Россию в эту среду. В первую очередь это касается экономики, которая уже до конца 2024 года должна подарить россиянам все прелести СССР – инфляцию и дефицит.

Сполна вернув себе статус агрессора, в дополнении “приправив” его страной-спонсором терроризма, Россия стала первой в мире по введенным против нее санкциям, значительно опередив КНДР, Иран и, в том числе, СССР. Привычные торговые цепочки, связи с цивилизованным миром разрушились, в то время как новых не образовалось. Война продолжается и для большинства населения РФ пропаганда создает впечатление, что она происходит “сама собой”, как будто, в параллельной вселенной. Поэтому, россияне не задумываются о том, кто оплачивает те ракеты, беспилотники, военную технику, патроны, топливо и т.д. Правда в том, что после введенного эмбарго ЕС на нефть и нефтепродукты, отказ Европы от природного газа РФ, а также прочие запреты на импорт из страны-агрессора, Россия начала недополучать триллионы рублей привычных доходов. И чтобы иметь возможность продолжать войну, стала вытягивать у россиян из карманов дополнительные деньги. Если в СССР, как принято считать, средняя зарплата подавляющего большинства населения равнялась 100 рублям – будь-то инженер или дворник – то при рыночной экономике, зарплаты стали прямо пропорциональны занимаемым должностям. То есть, труд рабочего в Советском Союзе, в большинстве своем, был недооценен и государство, практически за бесценок получало необходимый товар, тогда как после распада советов, труд рабочего переоценили, возникла конкуренция и зарплаты стали соответствовать квалификации, а прибыль стала поступать предпринимателям, которой они и делились с рабочими. Теперь же, правительство РФ начало применять элементы плановой экономики к рыночной модели, чтобы насытить бюджет для ведения войны, тем самым вгоняя население в советскую нищету.

С другой стороны, из России выехало около 1 млн граждан. При этом это обеспеченные люди, высококвалифицированные специалисты, которые могут найти работу за границей – врачи, инженеры, IT-специалисты и прочие. Из-за этого, агрессор столкнулся с нехваткой кадров. На данный момент 42% директоров предприятий не могут найти необходимый персонал на работу. Кроме того, сотни тысяч россиян были мобилизованы на войну, что также ударило по трудовым резервам страны.

Отсутствие рабочей силы также приводит к дефициту товаров. А вместе с уходом западных брендов с российского рынка, та продукция, которая производится, гораздо худшего качества. Например, McDonald’s стал печальной известной «Вкусно и точка», а уход компаний «TetraLaval», «DeLaval» и «Sidel» лишили Россию всем известного производства тетрапаков, из-за чего россияне стали жаловаться на некачественное молоко и молочную продукцию.

Впрочем, единственной отраслью, которая переживает небывалый рост, является военная промышленность. Действительно, заводы выполняющие госзаказы Минобороны загружены, так же как и рабочие места. Вот только производимая продукция, будь-то танк, бронемашина, ракеты, боеприпасы и прочие, не приносят прибыли. То есть Кремль выделят огромные бюджетные деньги на производство оружия, но это оружие, не продается как раньше за границу, а используется по прямому назначению. В результате, эта отрасль только увеличивает дыру в бюджете страны, тогда как гражданские отрасли все также остаются без квалифицированных кадров, а цены на все товары растут, ведь кто-то же должен обеспечивать заведомо убыточное производство.

Вероятно, что российская экономика сумеет продержаться в нынешних условиях еще в 2024-2025 гг. К сожалению, у агрессора до сих пор остается около 70 млрд долларов в Фонде национального благосостояния. Кроме того, государство может продавать облигации федерального займа банкам. В то же время, после исчерпания последних “кубышек”, инфляция должна стать двузначной за год. Без снятия санкций и возобновления экспорта углеводородов в прежних объемах, у РФ нет шансов предотвратить крах экономики.