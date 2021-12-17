Что представляет собой законопроект о медиа

21:26 09 Июль Киев, Украина

В парламенте был зарегистрирован законопроект о медиа, который предусматривает регулирование всей сферы деятельности. Данная инициатива вызвала шквал критики, после чего ВР отправила его на доработку. Законопроект доработали, недавно комитет рекомендовал все-таки принять его, однако Национальный союз журналистов Украины, представительство Евросоюза и ОБСЕ все равно просят его отклонить. Мы предлагаем разобраться, что предусматривает скандальная инициатива.

Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания будут расширены полномочия. Законопроект предусматривает, что Национальный совет будет осуществлять государственное регулирование, надзор и контроль в сфере медиа.

Среди полномочий и прав Нацсовета: вести переговоры с владельцами платформ общего доступа к информации и подписывать с ними соглашения, стремясь зафиксировать в них обязанность владельцев платформ предусмотреть в условиях пользования сервисом платформы запрет на распространение информации, нарушающей требования законодательства. Кроме того, Нацсовет может обращаться к владельцам платформ с требованиями ограничить доступ к пользовательской информации.





Обращаться к владельцам поисковых систем (и иностранных тоже) с требованием изъять в результатах поиска ссылки на информацию, нарушающую требования законодательства.





Осуществлять надзор и контроль за соблюдением субъектами в сфере медиа требований по прозрачности структуры собственности, требований относительно языка, ограничений по содержанию информации и так далее.





Осуществлять лицензирование в сфере медиа, утверждать порядок выдачи и аннулирования разрешения на временное вещание, принимать решение о регистрации, отказе в регистрации или отмены регистрации иностранных линейных медиа.





Проводить проверки субъектов в сфере медиа. Кроме того, в случае принятия закона Нацсовет сможет требовать от печатных и онлайн-СМИ устранения нарушений, штрафовать их, через суд требовать лишения лицензии и блокировать сайты Изображение большого размера (откроется в новом окне) Что запрещено распространять в медиа

В списке запретов на распространение в медиа нет ничего необычного. Нельзя пропагандировать терроризм, наркотики, жестокое обращение с животными. Под запретом материалы с призывом к насильственной смене власти, нарушению территориальной целостности страны. Запрещены высказывания, разжигающие межнациональную рознь и дискриминацию.

Кроме того, нельзя распространять порнографию, инструкции по изготовлению или покупке взрывчатых и наркотических веществ. Также запрещены материалы, которые оправдывают или отрицают преступность коммунистического или нацистского режимов.





Как будут штрафовать медиа за нарушения

Все нарушения поделены на три группы: незначительные, значительные и грубые. Решение о штрафе принимает Нацсовет. Телеканалам за незначительные нарушения грозит штраф в размере 5% от лицензионного сбора или от 1 до 25 минимальных зарплат (это максимум 118 тысяч гривен). За значительные нарушения, например, дискриминационные высказывания, нарушения требований по объемам государственного языка, нарушение правил предвыборной агитации, штраф – 10% от лицензионного сбора или 5-30 минимальных зарплат (максимум 236,2 тысячи гривен). Грубые нарушения, в частности, призывы к свержению власти, отказ в проведении проверки, приведут к штрафу в размере 25% от лицензионного сборы или 10-75 минимумов (максимум 355 тысяч гривен). Телеканалам за незначительные нарушения грозит штраф в размере 5% от лицензионного сбора или от 1 до 25 минимальных зарплат (это максимум 118 тысяч гривен). За значительные нарушения, например, дискриминационные высказывания, нарушения требований по объемам государственного языка, нарушение правил предвыборной агитации, штраф – 10% от лицензионного сбора или 5-30 минимальных зарплат (максимум 236,2 тысячи гривен). Грубые нарушения, в частности, призывы к свержению власти, отказ в проведении проверки, приведут к штрафу в размере 25% от лицензионного сборы или 10-75 минимумов (максимум 355 тысяч гривен).



Для печатных СМИ штраф за незначительные нарушения установлен в размере 1-5 минимальных зарплат (максимум 23,6 тысяч гривен), за значительные – 5-10 минимальных зарплат (максимум 47,2 тысячи), за грубые – 10-15 минималок (максимум 71 тысяча). Аналогичные штрафы прописаны и для онлайн-медиа.