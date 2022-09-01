Что общего у президентов россии и Турции: мнение экспертов

23:03 15 августа Киев, Украина

5 августа состоялась встреча между Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Война Путина против Украины нанесла серьезный ущерб международным позициям России, и Эрдоган намерен извлечь выгоду из транзакционных маневров на экономическом поле сражения между Кремлем и Западом. Турецкий президент стал незаменимым собеседником для российского диктатора, которому с конца мая перестал звонить Эммануэль Макрон и лишь изредка связывается Си Цзиньпин.

Энергетические вопросы были главной темой переговоров Путина и Эрдогана, но это не было особенно богатой повесткой дня, поскольку Турция остается вне российского газового шантажа Европы. Пропагандистские СМИ Кремля заявили о согласии Турции оплачивать импортируемый газ частично в рублях, но схема конвертации денежного потока в эту жестко регулируемую валюту уже давно действует. Россия действительно заинтересована в новых каналах обхода западных санкций, в частности, в импорте технологий для своего оборонно-промышленного комплекса, а Турция предлагает множество возможностей для различных сомнительных сделок. Путин прекрасно осознает глубину разворачивающегося экономического и финансового кризиса в Турции, который в значительной степени является результатом ошибочной централизации Эрдогана, поэтому диктатор стремится использовать эту возможность. Он также стремится использовать личный интерес турецкого лидера к строительству АЭС «Аккую», где «Росатом» спровоцировал новые задержки.

В июле, при посредничестве Эрдогана был открыт “зерновой коридор”, по которому корабли с украинским зерном, долгое время находящиеся в блокаде, наконец, начали покидать порты Одессы и направляться в Стамбул. Эти нерегулярные поставки, безусловно, далеки от исчерпывающего решения глобального продовольственного кризиса, но Путин делает вид, что “принял близко к сердцу” опасения глобального Юга по поводу того, как он использует торговлю зерном в качестве оружия. Эрдоган может продемонстрировать США и ключевым европейским государствам, что его посредничество, основанное на воздержании Турции от режима санкций против России, приносит ощутимые плоды и может стать подходящей платформой для будущих мирных переговоров. Турецкий лидер заслужил немалое расположение в США и ЕС, согласившись на вступление Финляндии и Швеции в НАТО, к большому разочарованию Кремля, и теперь Эрдоган надеется извлечь выгоду из своей независимости относительно российского газа и успешной “зерновой дипломатии”.

Кроме всего, основной повесткой дня на переговорах в Сочи была Сирия, которая обсуждалась на трехсторонней встрече ирано-российско-турецкого саммита в Тегеране и далее обсуждалась министром обороны РФ Шойгу и его коллегой из Турции Хулуси Акар без особого прогресса. Напряженность на севере Сирии продолжает нарастать по мере того, как турецкие силы готовятся к новому наступлению против курдских отрядов народной самообороны, целью которого является захват Манбиджа и соединение двух секторов “зоны безопасности”. Кремль не особенно беспокоит бедственное положение курдов, но его беспокоит то, что турецкая операция обнажит слабость российской военной группировки в Сирии, которая после закрытия турецких проливов для ВМФ России испытывает дефицит снабжения. Недавний военно-морской парад в Тартусе едва ли может скрыть эту уязвимость. Стремясь успокоить Турцию, Россия дала согласие на доставку гуманитарной помощи ООН в течение шести месяцев в провинцию Идлиб, контролируемую повстанцами, но экономическая ситуация в раздираемой войной Сирии остается катастрофичной. Эрдоган мог дождаться дальнейшего ослабления российских позиций в Сирии, но ему нужно одержать победу над курдами уже сейчас, даже ценой достижения компромисса с режимом Башара Асада из-за растущего внутриполитического давления.

Крайне высокая конкуренция в отношениях России и Турции скрывается отлаженным сотрудничеством между Путиным и Эрдоганом, каждый из которых идеально подходит друг другу, но теперь вынужден приспосабливаться к новым мировым геополитическим изменениям. Путин был бы рад сделать Эрдогана ключевым обходчиком санкций, но ему необходимо предоставить своему турецкому коллеге не только поверхностное уважение, но и некоторые реальные уступки, чтобы поддержать положение Эрдогана внутри страны. Выборы в России настолько жестко контролируются Кремлем, что Путин может не до конца понимать избирательные проблемы Эрдогана, но он, безусловно, хочет, чтобы его партнер оставался у власти еще долгие годы.

Для Эрдогана торговаться с Путиным выгодно, но, в большей степени, это означает укрепление его репутации в США и Европейском Союзе - критически важных экономических партнеров Турции и союзниках в сфере безопасности. Анкара может выиграть от растущей слабости Кремля, но перспектива поражения России в войне с Украиной и конфронтация с Западом беспокоит каждого автократа, включая Эрдогана.