05:42 12 августа Киев, Украина

В Крыму то и дело объявляют о временном прекращении водоснабжения в связи с “ремонтными работами”. Такая тенденция сохраняется с тех пор. как на полуострове прошли сильные ливни, а правительство в Кремле объявило о минувшем водном кризисе в Крыму. Тем не менее коренные жители полуострова по-прежнему испытывают тяготы лишения питьевой воды. Однако «Крымская платформа», возможно, сможет помочь в вопросе с водообеспечением людей больше чем все попытки России за семь лет оккупации.

Аварийная ситуация с водопроводом всего Крыма известна уже давно. Дело в том, что, кроме милитаризации полуострова, российское правительство интересует скорейшее закрытие территориального вопроса Крыма среди мирового сообщества. Судьбы коренных жителей, которые проживали здесь задолго до войны, волнуют оккупантов только накануне выборов. А так как осенью, как раз состоятся парламентские выборы в Госдуму РФ, то федеральные СМИ вновь начали говорить о проблемах на полуострове, о том, как хорошо Путин с ними справляется, а из госбюджета начали выделять дополнительные дотационные средства, чтобы бурить скважины и “ремонтировать” водопровод.

Проблема заключается в том, что, сколько страна-агрессор не выделит денег, основные проблемы крымчан так и не будут решены. Дело не только в коррупции. Крым для Путина это в первую очередь военная база с доступом к Черноморскому флоту и бассейну. А если армия может существовать без дополнительного обеспечения, “ремонтов водопроводов” то и “делать этого нет острой необходимости”.

В том числе поэтому 23 августа пройдет первый саммит «Крымской платформы». К нему уже присоединились 32 страны. Обсуждаемые вопросы на саммите будут касаться прав человека, экологии, милитаризации, водной проблемы, колонизации населения. Для этого созданы семь тематических групп: политика непризнания и санкции; права человека и международное гуманитарное право, безопасный трек; экономика и экология; культурное наследие Крыма; гуманитарная политика; восстановление прав коренных народов.

Как утверждают некоторые эксперты, Украина имеет два способа деокупации – санкционный или военный. Если мировые лидеры начнут отказываться вводить новые санкции, то в, конечном итоге, это приведет к их полному снятию со страны оккупанта. Как следствие, отсутствие движения в данном вопросе, развяжет новый локальный вооруженный конфликт, который, скорее всего, перерастет в один глобальный конфликт.

Чем скорее начнет работать «Крымская платформа» на полную силу, тем скорее Крым будет деокупирован. Это даст возможность крымчанам вновь стать свободными и получить воду, как и прежде, из Северо-Крымского канала.