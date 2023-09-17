Что изменило восстание Пригожина в России

05:40 17 сентября Киев, Украина





«Хотя мятеж экс-главы вагнеровцев и стал провальным, он показал, что несколько тысяч вооруженных людей могут свободно передвигаться по территории России, брать под контроль критически важные военные объекты и крупные города, а также уничтожить всех, кто станет у них на пути. Самое главное, что никто из самых ярых сторонников Путина не стал на его защиту и защиту государства в целом. Многие из них просто попытались сбежать», — пишут западные политологи.



Мятеж пролил свет на слабую сторону Путина, продемонстрировав, что на российского диктатора можно оказать давление, обладая минимальным силовым ресурсом, считают политтехнологи. До июня 2023 года Путин , очевидно, был вполне уверен в своей власти и отсутствии каких-либо рисков ее потерять. Оппозиционеры были успешно выдавлены из страны, самых крикливых посадили в тюрьму. Те немногие, что остались, даже если и против Путина, продолжают хранить молчание. Российская элита, по-видимому, была готова продолжать терпеть санкции и убытки, вызванные начатой войной. Однако восстание Пригожина , похоже, все изменило.«Хотя мятеж экс-главы вагнеровцев и стал провальным, он показал, что несколько тысяч вооруженных людей могут свободно передвигаться по территории России, брать под контроль критически важные военные объекты и крупные города, а также уничтожить всех, кто станет у них на пути. Самое главное, что никто из самых ярых сторонников Путина не стал на его защиту и защиту государства в целом. Многие из них просто попытались сбежать», — пишут западные политологи.Мятеж пролил свет на слабую сторону Путина, продемонстрировав, что на российского диктатора можно оказать давление, обладая минимальным силовым ресурсом, считают политтехнологи.





«Таким образом, имидж бункерного как «сильного лидера» был непоправимо испорчен. Поначалу он охарактеризовал поход на Москву как «измену» и «предательство», обещая разгромить «мятежников». К концу дня его агрессивная позиция практически испарилась. При этом следует подчеркнуть долгосрочный ущерб имиджу Путина, поскольку даже уничтожение частного самолета Пригожина не может стереть из памяти то, насколько слабо и неадекватно вел себя “грозный” диктатор 24 июня», — пишут они.



В своих рассуждениях они приходят к выводу о том, что Путин, несомненно, более пристально наблюдает за своим окружением, не догадываясь, откуда ожидать нового удара. «Кроме того, из боязни уже теперь не только быть арестованным, но, по всей видимости, убитым, Путин не поехал на саммит БРИКС в ЮАР, а также отказался от идеи личного участия на G20 в Индии, хотя до этого “угрожал” прилететь. Вместо себя он отправляет Лаврова. В то же время, в целях проведения личных двусторонних встреч, если президент страны не может присутствовать, принято отправлять второго человека в государстве. Таковым в РФ является премьер-министр Мишустин. Однако учитывая путинскую паранойю, это вряд ли возможно», — пишут политологи.



Мишустина часто считают возможным кандидатом на пост президента в постпутинской России. Стоит отметить, что эта фигура занимается преимущественно экономическими вопросами. Таким образом, Мишустин является одним из наиболее информированных российских чиновников в отношении истинного состояния российской экономики. В то же время он не является членом кланов силовиков и, судя по всему, не разделяет крайних антизападных взглядов, которые присущи всем чекистам. Таким образом, логично предположить, что, придя к власти, Мишустин с большей вероятностью предложит Украине и Западу переговоры о мирном урегулировании войны, чем другие потенциальные преемники, считают политтехнологи. «Таким образом, имидж бункерного как «сильного лидера» был непоправимо испорчен. Поначалу он охарактеризовал поход на Москву как «измену» и «предательство», обещая разгромить «мятежников». К концу дня его агрессивная позиция практически испарилась. При этом следует подчеркнуть долгосрочный ущерб имиджу Путина, поскольку даже уничтожение частного самолета Пригожина не может стереть из памяти то, насколько слабо и неадекватно вел себя “грозный” диктатор 24 июня», — пишут они.В своих рассуждениях они приходят к выводу о том, что Путин, несомненно, более пристально наблюдает за своим окружением, не догадываясь, откуда ожидать нового удара. «Кроме того, из боязни уже теперь не только быть арестованным, но, по всей видимости, убитым, Путин не поехал на саммит БРИКС в ЮАР, а также отказался от идеи личного участия на G20 в Индии, хотя до этого “угрожал” прилететь. Вместо себя он отправляет Лаврова. В то же время, в целях проведения личных двусторонних встреч, если президент страны не может присутствовать, принято отправлять второго человека в государстве. Таковым в РФ является премьер-министр Мишустин. Однако учитывая путинскую паранойю, это вряд ли возможно», — пишут политологи.Мишустина часто считают возможным кандидатом на пост президента в постпутинской России. Стоит отметить, что эта фигура занимается преимущественно экономическими вопросами. Таким образом, Мишустин является одним из наиболее информированных российских чиновников в отношении истинного состояния российской экономики. В то же время он не является членом кланов силовиков и, судя по всему, не разделяет крайних антизападных взглядов, которые присущи всем чекистам. Таким образом, логично предположить, что, придя к власти, Мишустин с большей вероятностью предложит Украине и Западу переговоры о мирном урегулировании войны, чем другие потенциальные преемники, считают политтехнологи.





Согласно Конституции России, именно глава правительства принимает на себя обязанности президента в случае его недееспособности. Так было, например, после отставки президента Бориса Ельцина, когда тогдашний премьер-министр Путин исполнял обязанности главы государства до президентских выборов весной 2000 года.



До пригожинского мятежа Мишустин регулярно выезжал за границу. Например, в мае 2023 года он посетил Пекин, где лично встречался с Си Цзиньпином. Однако после, выезды за границу премьер-министра резко сократились. Он не присутствовал на саммите БРИКС, однако как человек, отвечающий за экономику, потенциально мог бы наиболее эффективно обсуждать все вопросы повестки дня, включая различные проекты экономической интеграции. Он также не заменит Путина на саммите G20, где состояние мировой экономики станет основным предметом обсуждения.



«Это говорит о том, что после попытки государственного переворота Путин стал опасаться любых контактов между Мишустиным и лидерами других государств, особенно Китая и Индии. И Пекин, и Нью-Дели являются важными партнерами для агрессора, но они все больше обеспокоены внешнеполитическим “рассудком” Путина. В этих обстоятельствах для старого параноидального диктатора вполне естественно опасаться, что более молодой и гораздо менее одиозный лидер сможет вести переговоры более эффективно в обмен на “некоторые изменения” политики Кремля», — уверены политологи.



Тот же Лавров, в отличие от Мишустина, не обладает таким административным и политическим весом. Он также не является независимым игроком. За два десятилетия пребывания у власти он зарекомендовал себя как верная “лошадиная голова” Путина, неспособный защитить собственное мнение и тем более преследовать собственные амбиции. Поэтому можно с уверенностью сказать, что Путин не чувствует особой угрозы со стороны Лаврова. Согласно Конституции России, именно глава правительства принимает на себя обязанности президента в случае его недееспособности. Так было, например, после отставки президента Бориса Ельцина, когда тогдашний премьер-министр Путин исполнял обязанности главы государства до президентских выборов весной 2000 года.До пригожинского мятежа Мишустин регулярно выезжал за границу. Например, в мае 2023 года он посетил Пекин, где лично встречался с Си Цзиньпином. Однако после, выезды за границу премьер-министра резко сократились. Он не присутствовал на саммите БРИКС, однако как человек, отвечающий за экономику, потенциально мог бы наиболее эффективно обсуждать все вопросы повестки дня, включая различные проекты экономической интеграции. Он также не заменит Путина на саммите G20, где состояние мировой экономики станет основным предметом обсуждения.«Это говорит о том, что после попытки государственного переворота Путин стал опасаться любых контактов между Мишустиным и лидерами других государств, особенно Китая и Индии. И Пекин, и Нью-Дели являются важными партнерами для агрессора, но они все больше обеспокоены внешнеполитическим “рассудком” Путина. В этих обстоятельствах для старого параноидального диктатора вполне естественно опасаться, что более молодой и гораздо менее одиозный лидер сможет вести переговоры более эффективно в обмен на “некоторые изменения” политики Кремля», — уверены политологи.Тот же Лавров, в отличие от Мишустина, не обладает таким административным и политическим весом. Он также не является независимым игроком. За два десятилетия пребывания у власти он зарекомендовал себя как верная “лошадиная голова” Путина, неспособный защитить собственное мнение и тем более преследовать собственные амбиции. Поэтому можно с уверенностью сказать, что Путин не чувствует особой угрозы со стороны Лаврова.