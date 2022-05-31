Ответные “санкции” агрессора

13:53 31 мая Киев, Украина

Масштабные экономические ограничения, наложенные на агрессора, не оставили равнодушными Кремль, как это произошло в 2014 году, после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе. Стремление шантажировать весь мир в обмен на отмену санкций является недвусмысленным подтверждением этому. Блокируя поставки энергоресурсов и продовольствия во множество стран мира, рашисты косвенно вовлекают в развязанную ими войну все больше государств.

В стремлении заставить Запад снять санкции, которые, безусловно, наносят огромный вред экономике агрессора, “бункерный” решил захватить не только украинские территории, но и продовольствие. Тысячи тонн зерна, вывозимые из оккупированных районов Украины, вывозят на территорию противника. Кроме того, в нашей стране остается, по меньшей мере, 20 млн тонн зерна, которое Киев не в силах вывезти из-за блокады портов черноморского побережья.

В результате блокады украинских портов развивается продовольственный кризис. Житница Европы хочет экспортировать свое зерно по всему миру, но Россия принимает сознательное решение морить граждан голодом, блокируя экспорт. Это невидимые смерти путинской войны. Прекращение поставок газа в дома НАТО и западных стран оправдано, учитывая, что они поставляют оружие Украине, но теперь Россия наказывает самых уязвимых людей в мире.

Российская сторона уже обвиняет западные санкции в надвигающемся мировом продовольственном кризисе. Но она считает свое вторжение в Украину более важным, чем голодающие люди во всем мире. Кремль требует снять с РФ санкции, чтобы наладить поставки продовольствия в нуждающиеся страны. Однако, как показывает история, этого не случится. Даже если рашисты получат необходимый результат, они поймут, что этим рычагом давления можно манипулировать дальше и не упустят возможности манипулировать этим вопросом.

Победа Украины немыслима для Кремля, поэтому Путин готов сделать все, чтобы сохранить правление страной. Ему абсолютно безразлична жизнь голодающих людей в других странах. Более того, ему наплевать на собственный народ, который все чаще в поисках пропитания идет добывать еду на помойки около супермаркетов.

Безусловно, блокировка портов, воровство продовольствия, шантаж энергоносителями единственные возможные “санкции” РФ, которые имеют значение для цивилизованного мира. Однако такие способы вредят не только Западу, но и всему миру. Попытки умиротворения приведут к изменению тактики шантажа, однако он не прекратиться. Таким есть результат принятия постсоветских политиков и выходцев из спецслужб СССР.