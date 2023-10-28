Чиновники «Грузинской мечты» опасаются революции в Грузии

23:59 23 октября Киев, Украина

2 октября Служба государственной безопасности Грузии (СГБГ) опубликовала заявление, в котором утверждается, что трое сербских инструкторов вербуют активистов с намерением организовать насильственное свержение грузинского правительства. Заявление СГБГ подчеркивает растущую паранойю правительства «Грузинской мечты» по поводу связей между грузинским обществом и международными организациями гражданского общества.

Служба государственной безопасности Грузии заявила, что инструктора для вербовки людей на предполагаемую революцию были доставлены в Грузию для участия в программе, которая, как сообщается, финансируется Агентством США по международному развитию (USAID). По данным СГБГ, тренеры связаны с Центром прикладных ненасильственных действий и стратегий (CANVAS) в Белграде. СГБГ заявила, что Георгий Лорткипанидзе, заместитель главы военной контрразведки Украины; Михаил Батурин, телохранитель бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили; и Мамука Мамулашвили, командир действующего в Украине Грузинского легиона, являются первоначальными авторами предполагаемого заговора.

Граждане Сербии Синиша Шикман, Елена Стойшич и Слободан Джинович впервые прибыли в Грузию 25 сентября. Их привезли в страну по приглашению Института управления Восток-Запад, одним из спонсоров которого, как сообщается, является USAID. СГБГ указала, что эти люди были связаны с Революцией роз 2003 года. СГБГ заявляет: “На протяжении многих лет они также были связаны с аналогичными революционными событиями в Сербии, Украине и других странах. Они активно обучают методам разжигания протестов и тактике проведения насильственных митингов”. Шикман и Джинович — бывшие члены сербской организации «Отпор», сыгравшей ключевую роль в свержении Слободана Милошевича.

Свой последний семинар CANVAS провел в Грузии в отеле «Ibis» в Тбилиси с 26 по 29 сентября. Тренинг предположительно был сосредоточен на “способах достижения большей независимости и эффективности” художественного самовыражения в Грузии. 29 сентября СГБГ вызвала трех сотрудников CANVAS для допроса в связи с этим событием. Никаких арестов произведено не было, а членам команды CANVAS было разрешено покинуть страну ранее запланированным рейсом 30 сентября. 2 октября СГБГ пригласила на допрос одного из представителей CANVAS в Грузии Нини Гогиберидзе.

После этих допросов СГБГ проинформировала грузинскую общественность о своих утверждениях о том, что некая группа, действующая как внутри, так и за пределами Грузии, замышляет разжигание гражданских беспорядков внутри страны. В службе безопасности добавили, что по результатам расследования этот процесс начнется где-то в октябре 2023 года и продолжится в ноябре и декабре. СГБГ также заявила, что предполагаемой конечной целью этих усилий является насильственное свержение правительства Грузии.

Ранее Служба государственной безопасности утверждала, что “большая группа лиц грузинского происхождения, воюющих в Украине, в настоящее время проходит подготовку вдоль польско-украинской государственной границы для участия в запланированном перевороте”. Представители СГБГ заявили, что переворот будет включать в себя установку баррикад вдоль главных улиц в центре Тбилиси и возле стратегических объектов по всей Грузии. Это также будет включать укрепление и баррикадирование правительственных зданий. По данным СГБГ, “в частности, подтверждено, что организаторы рассматривают возможность реализации в Грузии сценария, аналогичного Евромайдану, состоявшемуся в Украине в 2014 году”.

Учитывая претензии к USAID, посольство США в Тбилиси немедленно отреагировало на обвинения СГБГ. В официальном заявлении посольства эти обвинения охарактеризованы как “ложные” и “фундаментально неверно охарактеризованные”. В нем подчеркнуто, что “USAID сотрудничает с CANVAS более двух лет, чтобы помочь людям высказываться по вопросам, которые важны для их семей и сообществ”. В частности, посольство “в сотрудничестве с CANVAS провело обучение для матерей, выступающих за более эффективное лечение рака у детей, и для людей, выступающих за права пожилых граждан в своих сообществах”.

Представители правительства «Грузинской мечты» выступили со своими возражениями на заявление посольства США. Например, 3 октября Кобахидзе заявил: “Вместо того, чтобы видеть, как [посольство США] дистанцируется от процессов, непосредственно связанных с подготовкой революции, мы увидели совершенно другое заявление, которое вызывает беспокойство”. Лидер партии «Грузинская Германия» далее заявил, что грузинское общество “хочет мира в этой стране, а не революции или проблем, которые революции принесли, например, нашим друзьям в Украине”. Кобахидзе выразил надежду, что США “ни при каких обстоятельствах не будут поддерживать революционные процессы; однако заявление посольства было абсолютно шокирующим и оскорбительным для грузинского общества”. 12 октября он назвал заявление посольства “довольно циничным”.

Обвинения Америки в поддержке “революционного сценария” вызвали бурную реакцию в некоторых частях грузинского общества. Вахтанг Майсая, политолог и профессор из Грузии, в своем интервью от 14 октября заявил, что заявление СГБГ можно считать “бессмысленным”. Майсая подтвердил свою уверенность в том, что обвинения СГБГ против CANVAS и (косвенно) против США направлены на “укрепление позиций правящей партии и ее готовности саботировать наших стратегических партнеров — США и Украину”. Далее он заметил: “Я думаю, что это заявление руководства правящей партии, а не СГБГ”, поскольку правительство “полностью проводит политику умиротворения по отношению к России”.

Однако не все грузины столь скептически относятся к заявлению Службы госбезопасности. Обвинения в заговоре о перевороте, кажется, нашли отклик у тех грузин, которые действительно боятся революционного сценария в Грузии. Петре Мамрадзе, который занимал пост главы Государственной канцелярии Грузии с 1995 по 2007 год, заявил, что предполагаемый заговор не является для него сюрпризом, поскольку он хорошо знает, как в Грузии действуют неправительственные организации, как иностранные, так и отечественные. Мамрадзе заявил: “Я помню некоторые действия во время Революции роз 2003 года. А дело в том, что USAID часто финансировал подобную деятельность”.

Тот факт, что правительство Грузии подозревает США в подготовке к смене режима в Грузии, представляет собой новый минимум в американо-грузинских отношениях. Анонимные источники внутри партии ГД рассказали автору, что кровавый революционный сценарий для них хуже, чем испортить отношения с США. Похоже, что правящая партия в Грузии чувствует свою уязвимость перед народом, но не готова отказываться от связей с Кремлем. Поэтому правительство пытается манипулировать на настроениях населения подобным образом.