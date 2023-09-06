Черноморский флот россии вторгся в воды Болгарии

23:34 19 августа Киев, Украина





13 августа военный корабль Черноморского флота агрессора провел досмотр турецкого сухогруза, который следовал через исключительную экономическую зону (ИЭЗ) Болгарии на пути в Украину для погрузки зерна. Российский экипаж произвел предупредительные выстрелы из автоматического оружия, чтобы заставить турецкое судно подчиниться. Согласно сообщению Минобороны РФ, корвет «Василий Быков» “принудил к остановке” турецкий сухогруз «Шюкрю Окан», направлявшийся в украинский порт Измаил в устье Дуная. Русский военный корабль сослался на предполагаемое право “разыскивать перевозимые запрещенные товары”, не уточнив, какие именно товары имеются в виду и кто дал право на досмотр. Оккупанты открыли огонь из автоматического оружия, когда грузовое судно попыталось уклониться. Российская абордажная группа высадилась с вертолета на палубу «Шюкрю Окан», “провела досмотровые работы” на судне и пропустила его в сторону Измаила. Происшествие произошло в юго-западной части Черного моря, однако агрессор не уточнил где именно, добавив, что “боевые корабли ЧФ РФ продолжают патрулирование в закрепленных за ними районах”. Тот факт, что захват турецкого судна произошел в ИЭЗ Болгарии, говорит, что Кремль, по сути, воспринимает внутренние воды страны как собственную территорию. Россия захватила иностранный торговый корабль. Это произошло в территориальных водах другой страны. В тоже время, реакция Запада на инцидент фактически дает агрессору карт-бланш по использованию силы в Черном море. Если страны НАТО не начнут действовать, то границы Альянса сдвинутся к Атлантике без единого выстрела.13 августа военный корабль Черноморского флота агрессора провел досмотр турецкого сухогруза, который следовал через исключительную экономическую зону (ИЭЗ) Болгарии на пути в Украину для погрузки зерна. Российский экипаж произвел предупредительные выстрелы из автоматического оружия, чтобы заставить турецкое судно подчиниться. Согласно сообщению Минобороны РФ, корвет «Василий Быков» “принудил к остановке” турецкий сухогруз «Шюкрю Окан», направлявшийся в украинский порт Измаил в устье Дуная. Русский военный корабль сослался на предполагаемое право “разыскивать перевозимые запрещенные товары”, не уточнив, какие именно товары имеются в виду и кто дал право на досмотр. Оккупанты открыли огонь из автоматического оружия, когда грузовое судно попыталось уклониться. Российская абордажная группа высадилась с вертолета на палубу «Шюкрю Окан», “провела досмотровые работы” на судне и пропустила его в сторону Измаила. Происшествие произошло в юго-западной части Черного моря, однако агрессор не уточнил где именно, добавив, что “боевые корабли ЧФ РФ продолжают патрулирование в закрепленных за ними районах”. Тот факт, что захват турецкого судна произошел в ИЭЗ Болгарии, говорит, что Кремль, по сути, воспринимает внутренние воды страны как собственную территорию.



Действия оккупантов были прецедентом, который теперь, без адекватной реакции Запада, будет повторяться в других частях Черного моря, а также в других регионах. В Минобороны оккупантов не уточнили, какие запрещенные товары искал русский военный корабль, и кто вообще запретил их перевозить. То есть, действия оккупантов должны расцениваться как пиратство и подлежать дальнейшим санкциям. Что хуже всего, так это захват турецкого торгового судна в ИЭЗ Болгарии, где оккупационный корабль несколько недель “проводил учения”. По правде говоря, это первый зарегистрированный инцидент, когда российские военные открыли огонь по неукраинской гражданской цели за пределами территории Украины. Действия оккупантов были прецедентом, который теперь, без адекватной реакции Запада, будет повторяться в других частях Черного моря, а также в других регионах. В Минобороны оккупантов не уточнили, какие запрещенные товары искал русский военный корабль, и кто вообще запретил их перевозить. То есть, действия оккупантов должны расцениваться как пиратство и подлежать дальнейшим санкциям. Что хуже всего, так это захват турецкого торгового судна в ИЭЗ Болгарии, где оккупационный корабль несколько недель “проводил учения”. По правде говоря, это первый зарегистрированный инцидент, когда российские военные открыли огонь по неукраинской гражданской цели за пределами территории Украины.



Агрессор объявил “военно-морские учения” с соответствующими зонами предупреждения в ИЭЗ Болгарии с 17 июля. С тех пор он продлевал уведомление болгарскому правительству каждые 10 дней. 26 июля в коммюнике Совета НАТО-Украина отмечалось, что “новая зона предупреждения России в Черном море, в пределах экономической зоны Болгарии, создала новые риски просчетов и эскалации, а также серьезные препятствия для свободы судоходства”. Тем не менее, никаких попыток прекратить противоправные действия оккупантов предпринято не было.



Нынешнему прозападному правительству Болгарии чуть больше двух месяцев. Ранее страной управлял пророссийский Румен Радев. Новое правительство отреагировало на эти события достаточно сдержано. Вполне возможно, что Россия выбрала Болгарию для проведения военно-морских учений в ее ИЭЗ в качестве запугивающего ответа на смену правительства.

Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев и другие представители министерства обороны сообщили болгарским СМИ, что иностранные военные корабли имеют законное право проходить через ИЭЗ. Однако “любые военно-морские учения и зона предупреждения обычно ограничиваются несколькими днями и не считаются хорошей практикой”. Они также отметили, что это не должно препятствовать плаванию торговых и военных судов и что Россия не имеет права вводить эмбарго или другие ограничения на морские перевозки.



Министерство иностранных дел Болгарии под руководством Марии Габриэль подчеркнуло, что Россия “использует поставки продовольствия в качестве оружия для достижения имперских амбиций. Заход российских военных кораблей в исключительные экономические зоны причерноморских стран, в том числе Болгарии, а также объявление в них районов предупреждения представляет опасность для судоходства, наносит ущерб экономическим интересам нашей страны и ее граждан, недопустимо”.



Премьер-министр Болгарии Николай Денков, спустя две недели после начала “российских учений” обратился к гражданам через свою страницу в «Facebook»: “Российская агрессия милитаризирует Министерство иностранных дел Болгарии под руководством Марии Габриэль подчеркнуло, что Россия “использует поставки продовольствия в качестве оружия для достижения имперских амбиций. Заход российских военных кораблей в исключительные экономические зоны причерноморских стран, в том числе Болгарии, а также объявление в них районов предупреждения представляет опасность для судоходства, наносит ущерб экономическим интересам нашей страны и ее граждан, недопустимо”.Премьер-министр Болгарии Николай Денков, спустя две недели после начала “российских учений” обратился к гражданам через свою страницу в «Facebook»: “Российская агрессия милитаризирует Черное море . Российские корабли задержались в водах нашей исключительной экономической зоны уже более 20 дней. Болгарии нужно теснее интегрироваться в НАТО. Эта [организация] для нас сегодня как бомбоубежище”.



Захват турецкого сухогруза подтверждает намерения России поддерживать достаточный уровень военной угрозы в Черном море, чтобы воспрепятствовать морской торговле с Украиной. Кремль может достичь этой цели, если Запад не предпримет решительных мер. Кроме того, относительная безопасность мелких речных перевозчиков, курсирующих по Дунаю, дает ложное чувство безопасности, которое не дает западным партнерам начать программу по оказанию поддержки Киеву в Черном море.