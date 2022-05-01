Чем занимается в РФ служба по борьбе с терроризмом

21:24 29 июля Киев, Украина

«Управление по защите конституционного строя» – занимается “борьбой” с терроризмом, экстремизмом и курирует сферы политики, образования, культуры и религии. Управления является, фактически, идеологическим крылом ФСБ. Несмотря на название, борется эта группа не с террористами, а с политическими оппонентами Путина . Люди, конкретно из этой группы, причастны к отравлению Алексея Навального в августе прошлого года.

Стоит отметить, что «Управление по защите конституционного строя» или коротко УЗКС, существует и в Германии, и в Австрии. Однако в этих странах, люди из управления в действительности занимаются борьбой с террористами, крайне правыми и крайне левыми группировками. По словам Христо Гроздева, главного редактора «Bellingcat», УЗКС в России больше “похоже на политическое Гестапо”. Сотрудники управления следят и при необходимости, уничтожают “неугодных” Владимиру Путину. Интересно, что после принятия новых поправок в законе “об экстремизме”, УЗКС ФСБ РФ в действительности проводит борьбу с террористами и экстремистами, правда эти “злоумышленники” являются сотрудниками неподконтрольных Кремлю СМИ.

Люди из «Института криминалистики», можно сказать, являются некими субподрядчиками для УЗКС и помогают своим заказчикам в исполнении задуманного. К примеру, группа из пяти человек из «Института криминалистики» в лице Макшакова, Осипова, Кудрявцева, Александрова и Таякина наносила яд «Новичок», а также помогала скрыть следы преступления в деле об отравлении Алексея Навального.



Сам факт существования отдельного подразделения ФСБ, которое занимается политическими убийствами на официальном уровне, пусть и тайно, заставляет испытывать достаточно смешанные чувства. Во-первых, это является прямым доказательством паранойи Путина. Во-вторых, свидетельствует об окончательно прогнившем всеми пороками режиме, для которого жизнь человека оценивается в несколько окладов сотрудников ФСБ. В-третьих, подчеркивает, что против Путина и путинской России необходимо бороться не только на межгосударственном уровне, но и внутри страны.

Отравление Навального не исключение, а скорее подтверждение правила. Многочисленные расследования подтверждают это. Более того, в них принимала участие группа все тех же людей из УЗКС и «Института криминалистики». По словам все того же Гроздева, - “Приказы об убийстве должен был отдавать сам Путин”. Ведь в случае провала или обнародования секретной информации об убийстве “неугодных”, отвечать перед прессой пришлось бы ему. Соответственно он должен был знать о том, что делают его подчиненные.



Путинская власть построена на страхе и пропаганде. Неудивительно, что в современной России существует отдельное подразделение ФСБ, которое устраняет политических конкурентов, посягающих на идеологию и власть нынешнего правителя.