Чем заканчивается дружба с Россией

22:10 01 Октябрь Киев, Украина





/>Путин продолжает дестабилизацию мировой экономики. Планы на вторжение в Беларусь, отравление Навального, учения около границ Украины, возобновление Армяно-Азербайджанского конфликта, шпионаж, использование ЧВК. Кремль будто бы участвует в премии “Злодей года”. Мировая политическая и экономическая ситуация в 2020 году оставляет желать лучшего. По версии аналитиков ООН, последствия этого года необходимо будет решать в течение последующих трех лет. Они говорят о том, что мировые лидеры должны объединиться и решать проблемы сообща. Большинство согласны с заявлениями аналитиков ООН, однако не Россия продолжает дестабилизацию мировой экономики. Планы на вторжение в Беларусь, отравление Навального, учения около границ Украины, возобновление Армяно-Азербайджанского конфликта, шпионаж, использование ЧВК. Кремль будто бы участвует в премии “Злодей года”.

Несмотря на столь длинный послужной список, Путин продолжает отрицать даже самые очевидные и неопровержимые факты. Некоторые, впрочем, он в дальнейшем подтверждает, тем самым доводя ситуацию до абсурда наивысшего уровня.

Если весь мир знает о каждой проделке России, то для чего же Путину отрицать столь очевидные вещи? Благодаря поддержке олигархов, владеющих медиакорпорациями, а также федеральному телевидению он показывает россиянам, что это весь остальной мир хочет обвинить Россию и уничтожить православный мир. Поэтому надо идти воевать и голосовать за Путина.

Невзирая на постоянные доказательства со стороны свидетелей, бывших сотрудников Кремля и силовых управлений, в том числе и разведки, улики прямые и косвенные, Москва отрицает свою причастность. Более того, Путин обвиняет обвинителей. Так произошло и с Беларусью. Теперь же “царь” намеревается захватить страну, хоть республика и считается официально дружественным государством. Кто же так поступает с друзьями?

Еще пару слов о “дружелюбности” путинского режима. Всем известная пропагандистка и главный редактор RT, Маргарита Симоньян сделала официальное заявление. В нем она говорила, как ей надоели выходки белорусов и Лукашенко и что пора уже дать “вежливым людям” разобраться с ситуацией в этой неблагоприятной республике. Напомним, что “вежливыми людьми” начали называть воинов ЧВК Вагнера, после того как они без опознавательных знаков вторглись на территорию Украины, аннексировали Крым и оккупировали Луганскую и Донецкую области.



Такие заявления из уст доверенного лица Путина говорят о многом. В особенности по отношению к дружественным странам. К тому же Беларусь является членом ОДКБ. И как, в случае введения Российской армии в Беларусь поступят другие члены этого союза? Вопрос, конечно, риторический. Но это еще раз подтверждает тот факт, что какие бы то ни было договоры с Кремлем заведомо лживы и не приводят ни к чему, кроме как к обогащению Путина и его окружения.