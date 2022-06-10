12:16 10 июня Киев, Украина

Решение о принятии очередного пакета санкции длилось несколько недель. Несмотря на то, что первые 5 сборников ограничений принимались очень быстро, ЕС столкнулся с разного рода противоречиями. Ведь кроме нефтяного эмбарго, в 6-м пакет было отключение от SWIFT российского «Сбербанка» и введение персональных ограничений против родственников верхушки кремля. Очевидно, что зависимость Европейского союза от углеводородов агрессора стала достаточно большой, и эту зависимость ЕС кардинально намерен изменить в ближайшее время. Некоторые лидеры стран участниц буквально вторили линии кремля, невзирая на то, что рашисты убивают тысячи украинских граждан каждый день, требуя оставить «всё как есть»…

Тем не менее, углы удалось сгладить и прийти к единому решению, в крайне не простой для ЕС ситуации, все же приняв 6-й пакет, хоть с небольшими корректировками. Благодаря настоятельно позиции лидера Венгрии, “патриарх Кирилл”, он же кгбист Гундяев, был исключен из списка санкций по непонятным причинам, без объяснения причин. Вероятно, чтобы заниматься контрабандой подсанкционных товаров, что у него хорошо получалось в 90-е. А его связь именно с Венгрией является беспрецедентной, в плане финансирования и огромного влияния на большинство процессов внутри страны как представителя кремля. О чём свидетельствуют неоднократные расследования журналистов.

Ограничение поставок энергоресурса по морю означает прекращение закупки нефтепродуктов из рф. По трубопроводу можно получать лишь сырую нефть и общий процент поставок ничтожно маленький, и сокращение закупок российской нефти остальной части ЕС (кроме Венгрии) сильно ударит по агрессору и его сырьевой экономике.

Дело в том, что именно Европейский союз является основным и наиболее надежным импортером российских энергоресурсов. По официальным данным, 46% всего экспорта черного золота и нефтепродуктов агрессор поставляется в ЕС, при 1,91%, который закупала Украина и 3,59% от импортируемых США, можно считать, что больше половины российской нефти уходило на Запад. Даже Китай, с его огромным единоличным импортом в 14,9% не может конкурировать с ЕС по закупке энергоресурса из россии.

Разговоры пропагандистов о том, что Китай и Индия, а также другие страны Азии компенсируют недостаток продажи нефти, связанный с западным эмбарго, не соответствует действительности. Каждая страна закупает ровно столько, сколько ей необходимо. Более того, закупка всегда происходит с запасом на “черный день”, а значит, даже если представить, что Восток решит увеличить импорт черного золота из рф, его попросту негде будет хранить.

С учетом того, что продажа энергоресурсов занимает примерно 60% всего экспорта РФ, а поставки сырой и переработанной нефти (те нефтепродукты, которые также подпадают под западные ограничения) – 37%, то эмбарго ЕС в 92%, фактически, отнимает у российского экспорта более чем 6-ю часть доходов.

Более того, еще 8% сырой нефти, которые продолжат получать страны Европейского союза по нефтепроводу «Дружба» будут закупать по ценам ниже спотовой, так как их главным импортером останется Венгрия, которой кремль предоставил долгосрочные выгодные контракты на получение энергоресурсов из рф по ценам значительно ниже среднесрочных.



Кроме того, сокращение поставок нефти ведет к сокращению ее добычи. Не исключено, что некоторые скважины будут законсервированы, а оборудование, без западных запчастей, перестанет функционировать. То есть, как это не парадоксально, но один из мировых лидеров по запасам нефти, постепенно будет сокращать добычу и продажу черного золота. В связи с чем, процесс станет не рентабельным и чтобы он окупался, необходимо будет поднимать цены на нефть в разы, а при поднятии цен прекратятся закупки Индией и Китаем, которые напомним получают до 50% дисконта сейчас. И все это из-за введения 6-го пакета санкций Европейским союзом.