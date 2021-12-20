Чем может обернуться переброска российских войск?

21:14 14 Апрель Киев, Украина

Несмотря на то что многие эксперты уверены в блефе Путина о возможной эскалации конфликта в Украине, существует вероятность реальной угрозы со стороны России.



Ситуация на восточной и юго-восточной границе Украины не столь однозначна, как кажется на первый взгляд. Ведется большая политическая игра, которая может привести к многочисленным жертвам.

По словам Константина Эггерта, журналиста медиаресурса DW, Путин раздражен . В ответ на постоянные отговорки России на вопросы ЕС и США о перемещении войск, страны НАТО совместно с Украиной начали давление на Кремль.



Обвинение Путина Байденом, введение санкций, серьезно затрагивающих аэрокосмическую отрасль России, закрытие пророссийских телеканалов в Украине, преследование Медведчука и т.д . Все это произошло в относительно короткий промежуток времени. Не менее важной стала инициатива Украины по созданию «Крымской платформы» как проекта максимального международного давления на Кремль. Некоторые эксперты убеждены, что инициатива может доставить Москве серьезные проблемы.

остается и тот факт, что Германия и Франция еще не звонили в Москву и не умоляли Путина остановить эскалацию конфликта, как это было в 2014-2015 годах. Важным изменением является и отношение Украины к НАТО. Если в начале своего правления, Зеленский достаточно прохладно относился к Альянсу, то теперь утверждает, что это единственный возможный вариант для решения конфликта на Донбассе . Неприятными тот факт, что Германия и Францияне звонили в Москву и не умоляли Путина остановить эскалацию конфликта, как это было вгодах.



Джеймся Шерр, британский политолог уверяет, что обстоятельства сами толкают Путина на открытое вооруженное столкновение. В Украине не будут выполнять минские договоренности в том виде, в котором они есть сейчас; водная блокада Крыма продолжается и, чтобы ее снять, Путину необходима территория Херсона и Мариуполя; Зеленский серьезно взялся за Медведчука, тем самым лишил Кремль главного мирного воздействия на украинцев. Не обошлось и без внутренних проблем, таких как: ближайшие выборы в госдуму, арест Навального и митинги в его поддержку.



Эксперты уверены, что существует несколько вариантов развития событий в случае использования Путиным войск. Один из них – ВСУ и модернизация вооружения благодаря НАТО приведет к большим потерям с российской стороны и новой порции санкций.



Другой вариант – введение российских “ миротворцев ” на неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей. Для этого России придется признать ДНР и ЛНР , что, по сути, очередная аннексия и нарушение международного права. К тому же этот вариант приведет к потере влияния на Украину, введение новых санкций и нарушение Минских договоренностей , которые Путин так яростно требовал соблюдать на протяжении шести лет. Эксперты уверены, что существует несколькоПутиным войск. Один из них – Россия вводит войска в направлении Херсона и Мариуполя, пытаясь вернуть водоснабжение на полуостров. Накопленные силыи модернизация вооружения благодаря НАТОк большим потерям с российской стороны и новой порции санкций.Другой вариант – введение российскихмиротворцевна неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей. Для этого Россиипризнать ДНР и, что, по сути, очередная аннексия и нарушение международного права. К тому же этот вариантк потере влияния на Украину, введение новых санкций и нарушение Минских, которые Путин так яростно требовал соблюдать на протяжении шести лет.