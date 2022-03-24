Чем ближе выборы, тем грязнее технологии

05:16 30 октября Киев, Украина

О вмешательстве России в предстоящие 3 ноября 2020 года президентские выборы в США говорят давно и небезосновательно: есть доказательства о причастности РФ к взломам американских правительственных сайтов, радикализации и поляризации населения, преднамеренному распространению фейковой информации. Ряд мировых спецслужб не только с интересом наблюдают, но и оказывают содействие американским коллегам в противодействии грязным технологиям Кремля.

В последнее время российские дезинформационные каналы распространяют информацию о том, что в США царит глубокий общественный раскол. Более того, акцентируется внимание на рекордной безработице, спаде в экономике, и вспыхнувших после смерти Джорджа Флойда беспорядках.

При этом периодически российские англоязычные СМИ пишут о предстоящих масштабных фальсификациях на выборах в США, подкрепляя это информацией о найденных американской полицией заполненных бюллетеней для голосования по почте, украденном ноутбуке и карт памяти для программирования электронных машинок при приёме бюллетеней, об утечке данных избирателей и т.д.

Кроме того, распространяются опубликованные в соцсетях «революционные манифесты», в которых излагается стратегия действий сразу после выборов 3 ноября, в частности, речь идет об организации погромов и беспорядков для запугивания полиции, армии, СМИ.

По информации источников из ФБР, к ряду этих преступлений причастны аффилированные российскими спецслужбами лица.

Судя по тому, что российские СМИ называют социальные волнения в Соединенных Штатах «признаками гражданской войны», активно распространяют фейки для подрыва доверия местного населения к действующей власти и институту выборов в целом, а также ввиду полной активизации сети своих сторонников в Америке, Москва уже вмешивается во внутренние дела США, и останавливаться не намерена.

3 ноября – ответственный и важный день не только для США, но и для всего мира, страдающего от агрессии и имперских амбиций главы Кремля.