Чехия подозревает российских отравителей в диверсии

21:57 22 Апрель Киев, Украина





Чехия обвинила Россию в диверсии на своей территории в 2014 году, после чего выслала 18 дипломатов из страны. В В 2014 году, в селе Врбетице произошло 2 взрыва на складе боеприпасов. Спустя 7 лет расследования, спецслужбы Чехии представили доказательства, указывающие, что виновными являются двое сотрудников ГРУ, отравившие в 2018 году семью Скрипалей.Чехия обвинила Россию в диверсии на своей территории в 2014 году, после чего выслала 18 дипломатов из страны. В ответ Россия выслала 20 дипломатов Чехии из посольства в Москве. Однако на этом власти стран не остановятся.



Как уверяют эксперты, Чехия может прекратить выдачу виз россиянам, невзирая на их обстоятельства: учеба , работа, воссоединение с семьей и так далее. Также, чешские власти, заявили, что в ближайшие дни лишат «Росатом» возможности участвовать в тендере на постройку энергоблоков для АЭС в Чехии.

Россия в ответ введет экономические санкции против обвиняющей ее страны. Малый и крупный бизнес, который ведут чехи на территории РФ, прекратит свое существование.

Пока что , спецслужбы Чехии скрывают подробности расследования, однако уже сейчас известно, что агенты российской ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига, также известные как Александр Петров и Руслан Боширов, были в Чехии с 11 по 16 октября 2014 года, перед тем как произошел первый взрыв. А уже после второго взрыва, в конце 2014 года, оба были представлены к награде - «Герой России».



В то же время, первый вице-премьер Ян Гамачек в эфире Чешского телевидения заявил, что боеприпасы, которые, вероятно, предназначались для Украины или Сирии, должны были взорвать после перевозки в Болгарию. Об этом стало известно из материалов следствия, которые представили вице-премьеру чешские спецслужбы.