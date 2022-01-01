Чехия подозревает российских отравителей в диверсии

В 2014 году, в селе Врбетице произошло 2 взрыва на складе боеприпасов. Спустя 7 лет расследования, спецслужбы Чехии представили доказательства, указывающие, что виновными являются двое сотрудников ГРУ, отравившие в 2018 году семью Скрипалей.
Чехия обвинила Россию в диверсии на своей территории в 2014 году, после чего выслала 18 дипломатов из страны. В ответ Россия выслала 20 дипломатов Чехии из посольства в Москве. Однако на этом власти стран не остановятся.
Чехия обвинила Россию в диверсии на своей территории в 2014 году, после чего выслала 18 дипломатов из страны. В ответ Россия выслала 20 дипломатов Чехии из посольства в Москве. Однако на этом власти стран не остановятся.
Как уверяют эксперты, Чехия может прекратить выдачу виз россиянам, невзирая на их обстоятельства: учеба, работа, воссоединение с семьей и так далее. Также, чешские власти, заявили, что в ближайшие дни лишат «Росатом» возможности участвовать в тендере на постройку энергоблоков для АЭС в Чехии.
Россия в ответ введет экономические санкции против обвиняющей ее страны. Малый и крупный бизнес, который ведут чехи на территории РФ, прекратит свое существование.
Пока что, спецслужбы Чехии скрывают подробности расследования, однако уже сейчас известно, что агенты российской ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига, также известные как Александр Петров и Руслан Боширов, были в Чехии с 11 по 16 октября 2014 года, перед тем как произошел первый взрыв. А уже после второго взрыва, в конце 2014 года, оба были представлены к награде - «Герой России».
В то же время, первый вице-премьер Ян Гамачек в эфире Чешского телевидения заявил, что боеприпасы, которые, вероятно, предназначались для Украины или Сирии, должны были взорвать после перевозки в Болгарию. Об этом стало известно из материалов следствия, которые представили вице-премьеру чешские спецслужбы.
В то же время, первый вице-премьер Ян Гамачек в эфире Чешского телевидения заявил, что боеприпасы, которые, вероятно, предназначались для Украины или Сирии, должны были взорвать после перевозки в Болгарию. Об этом стало известно из материалов следствия, которые представили вице-премьеру чешские спецслужбы.
Чехия, во главе с Милошем Земаном, известным своим лояльным отношением к России, уже не может балансировать между Востоком и Западом. Видимо, именно поэтому обвинения в деле семилетней давности были предъявлены России в период подписания Байденом санкций и высылкой российских дипломатов из Вашингтона. Чешское правительство хочет показать, что остается на стороне Запада и солидарно с общепринятым мнением о России, как о стране агрессоре.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии